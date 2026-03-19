El Gobierno pospone las medidas en vivienda a un segundo paquete anticrisis ante el rechazo de Junts

PSOE y Sumar coinciden en la necesidad de desplegar medidas para contener el problema del acceso a la vivienda, pero difieren en la estrategia. Si el socio minoritario presiona para incluirlas ya en el decreto anticrisis por la guerra que se aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, en la parte socialista lo rechazan por la falta de consenso parlamentario. Miran principalmente a Junts. Su análisis es que los posconvergentes, pero también el PNV que se opone a propuestas como recuperar la moratoria antidesahucios, podrían llegar a aceptar un límite del 2% a la subida de los alquileres, en los contratos que vinculan su actualización anual al IPC. De ahí que fuentes de las negociaciones se abran a ponerla sobre la mesa si se acelera inflación -el último dato de febrero la sitúa en el 2,3%- en un futuro paquete.

“Se trata de una medida que encajaría más, pero hay que ir viendo la evolución de los precios”, apuntan estas fuentes. Además de los alquileres, en Vivienda ponen el foco en cómo evolucione el euríbor, por las hipotecas, e incluso de los materiales de obra que afectan a la construcción de obra nueva. Desde el área económica del Ejecutivo apuntan a que en materia de vivienda solo se incluirá en el decreto “lo que tenga consenso”. En su momento, Junts y PNV apoyaron el tope del 2% a los alquileres cuando se incluyó en el plan anticrisis tras la invasión rusa de Ucrania. “Ahora tienen más reticencias, lo seguiremos mirando”, señalan en este sentido.

Desde el arco de la izquierda, se reclama ir más allá, con la prohibición de los desahucios y la prórroga obligatoria de los contratos de alquileres que caduquen sin subida de precios. Si no salen adelante, señalan desde uno de los ministerios de Sumar, deberán “retratarse” los grupos en contra en lo que consideran un “asunto central”. Hay conversaciones en el seno del Ejecutivo, pero el PSOE se opone, en algunos casos por convicción y en otros por la falta de apoyos parlamentarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press

En la parte socialista del Gobierno interpretan que el aviso de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, en el pleno del este miércoles al reclamar a Pedro Sánchez que descarte “las propuestas más extremas” de sus socios para “no jugársela” con la convalidación del decreto tiene que ver con la vivienda. Una posición que en Junts sería incluso más rocosa, puesto que ya tumbó la prórroga del escudo social pese a excluirse a los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios.

“Hemos visto hoy a Junts y PNV”, explicaba un ministro socialista sobre las posiciones manifestadas durante el pleno, para añadir que “en otras negociaciones lo intentamos reconduciendo el texto a sus peticiones y ni con esas”. En este sentido señalan que el decreto del viernes no es finalista, que en función de la situación y la duración de la guerra podrá haber más, para demandar a sus socios de Sumar “altura de miras”.

“Basta con escuchar a Junts para ver que en temas de vivienda hay que andarse con pies de plomo”, reconocen negociadores de la parte socialista del Gobierno. Con todo, avanzan que exprimirán hasta donde puedan. Siempre con la intención de que antes de aprobarse el texto este viernes cuente con el visto bueno de una mayoría parlamentaria.

El “puzle” para la mayoría

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era clara desde la tribuna en su respuesta a una interpelación de Junts. “Dicen que no a determinadas medidas y el Gobierno tiene que componer este puzle para que la mayoría de la Cámara pueda aprobarlas”, concedía. Más concretamente, y aun sin mencionar directamente medidas en materia de vivienda, concluía que el texto que se apruebe en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes “no contará con las [medidas] que han trasmitido que no les gustan, es nuestro compromiso y estoy convencida de que podremos llegar a acuerdos con su grupo parlamentario”. Eso sí, y tras los vaivenes de los posconvergentes, remataba reconociendo que “si uno no quiere, la otra parte es difícil que lo pueda conseguir”.

En el Ejecutivo son especialmente cuidados con encajar el “puzle” con sus socios debido a que dan por perdido el apoyo del PP. Aunque al contrario que Vox no han manifestado abiertamente su rechazo, puesto que todavía ni se conoce el texto final, en Moncloa interpretan que “ya llevan por delante el no”. Frente a ello ponen el foco en encontrar la “fórmula mágica” para que todos sus socios se vean representados en el decreto, repartiendo guiños y, sobre todo, evitando medidas que generen oposición.

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El Gobierno tiene también el foco puesto en los pasos que se den en el seno de la UE para amoldar su plan anticrisis y acompasar medidas. Por el momento, los Veintisiete son reticentes a activar la cláusula de escape por lo que se mantienen las reglas fiscales limitando el margen para las ayudas a los sectores afectados y ciudadanía. Asimismo, tampoco se están planteando ayudas de Estado, como tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en Moncloa entienden que si la guerra se prolonga y la inflación sigue escalando se podrán tomar decisiones de segunda ronda. Cuestiones que no solo afectarían de lleno al diseño del plan de respuesta a la crisis, sino a los Presupuestos que se han dejado en “paréntesis”.