Adif asegura que comunicó a la jueza el cambio de vías tras el accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha afirmado este viernes que, el pasado día 17 de marzo, comunicó a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, que había llevado un cambio de vías en un tramo situado a 1,3 kilómetros de distancia de donde se produjo, el pasado 18 de enero, el accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas y que está siendo investigado por el juzgado montoreño.

A través de una nota, Adif ha reaccionado así después de que, mediante una providencia, la jueza haya acordado oficiar a la Guardia Civil para que "proceda a extender acta del material recogido y trasladado" a la base que tiene Adif en Hornachuelos (Córdoba), de cuya existencia, en parte, no tenía conocimiento, "y que se concreta en 36 metros de vía y 42 metros de vía, procediendo a su precinto y dando cuenta a esta Sección de Instrucción, ello a la vista de la orden dada por esta instructora durante la inspección ocular practicada el día 17 de marzo de 2026" en el lugar del siniestro.

Ante ello, desde Adif han aclarado que "la jueza comunicó que el martes 17 de marzo iría a Adamuz a hacer una inspección ocular" y que, "ese día, junto a Guardia Civil y personal de Adif, la jueza estuvo viendo el punto del accidente y el punto donde se realizó el cambio de carril comunicado en su momento al juzgado", en concreto el referido a los mencionados 36 metros de vía.

Además, según prosigue en su comunicado el ente público, "ese día personal de Adif le explicó a la jueza que, además del cambio de carril ya comunicado, en el mes de febrero y en el marco de tareas de mantenimiento se cambió otra sección de carril situada a 1,350 kilómetros de la zona del siniestro", la referida a los citados 42 metros de vía.

Por último, desde Adif han resaltado que, además de haber dado cuenta a la jueza de las ya indicadas retiradas de secciones de vías, "todo el material reemplazado está custodiado y a disposición de la investigación judicial y de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)".