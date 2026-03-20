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Guerra en Oriente Medio

Evacuados todos los militares españoles que estaban de misión en Irak

Defensa prepara un vuelo de repatriación para este mismo viernes desde Turquía, después de acordar la salida del contingente por el peligro que representa la guerra en Oriente Medio

Soldados españoles adiestran a soldados iraquís en una de las misiones de apoyo a Irak en las que han estado participando.

Soldados españoles adiestran a soldados iraquís en una de las misiones de apoyo a Irak en las que han estado participando. / EMAD

Juan José Fernández

Juan José Fernández

Madrid

Defensa ha confirmado este viernes la total evacuación de fuerzas españolas en Irak después de que hayan llegado a Turquía y tros países 200 militares que aún quedaban cumpliendo una misión internacional..

Estos 200 militares se unen en Turquía y otros países de la zona a otros 100 evacuados -incluidos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- que habían sido extraídos el pasado domingo de los alrededores de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en ambos casos por la elevación del nivel de riesgo en la zona a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de este último país a intereses occidentales en el Golfo Pérsico, principalmente bases norteamericanas.

Los militares evacuados serán repatriados en las próximas horas, según un comunicado de Defensa, que ha calificado de "complicada" la extracción. Los militares regresarán a España con un vuelo que partirá de la base aérea turca de Incirlik, instalación que también tiene a tropas españolas operando: se encuentra protegida por dos lanzaderas de misiles Patriot del Ejército.

OK de la OTAN

La mayoría de militares evacuados pertenecen a unidades de operaciones especiales. Su retirada se hace "plenamente de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica" -ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles- participantes en las dos misiones internacionales, una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con organización específica de la OTAN.

Robles ha contado que la extracción de los 200 soldados españoles se ha completado en la mañana de este viernes por vía aérea, en diversos vuelos compartidos con militares de otros países que también estaban de misión internacional en Irak.

Los militares que el Mando de Operaciones de la Fuerzas Armadas repliega ahora de Irak formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’ , liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), con la que se ayuda a las fuerzas de seguridad iraquíes con adiestramiento y acompañamiento.

Se trata de dos misiones veteranas entre los 18 despliegues extranjeros de las Fuerzas Armadas españolas. Tanto Inherent Resolve como Nato Mission Irak nacieron en 2014, en la cumbre de Gales de la OTAN, como respuestra a una ofensiva del Estdos Islámico en la zona. En 2018 se adopta además un programa de apoyo al ministerio de Defensa iraquí para volver a organizar sus fuerzas armadas tras las dos primeras guerras del Golfo y adecuar una estructura de centros de formación de militares.

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