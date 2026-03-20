Consejo Ministros extraordinario
El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios
El Ejecutivo incluye rebajas fiscales en carburantes y el recibo de la luz en su paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio
Madrid
El Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes aprobará un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán entre las que está una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y tambien la suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de la electricidad para bajar la factura de la luz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará cuenta de las medidas aprobadas en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa a partir de las 11 horas.
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