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El PP responderá a Sánchez con Tellado ante "un Gobierno en llamas"

El Partido Popular, mientras observa la crisis en el Gobierno, ha decidido que sea Miguel Tellado quien valore la situación, tras el retraso del Consejo de Ministros por desacuerdos internos

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España).

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) contempló este viernes desde la barrera la crisis abierta en el Consejo de Ministros extraordinario, que se retrasó más de una hora tras el plante de los ministros de Sumar por el desacuerdo sobre el contenido del decreto de medidas urgentes para paliar los primeros efectos de la guerra en Irán. Mientras el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, se reunía con asociaciones de agricultores, ganaderos, pescadores y de la distribución y producción alimentaria, la formación anunciaba que aunque en un primer momento estaba prevista la comparecencia del propio Nadal, finalmente será el secretario general, Miguel Tellado, el encargado de valorar la situación, ya que según traslada Génova, estaríamos ante "un Gobierno en llamas".

Noticia en elaboración.

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