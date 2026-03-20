El PP responderá a Sánchez con Tellado ante "un Gobierno en llamas"

El Partido Popular (PP) contempló este viernes desde la barrera la crisis abierta en el Consejo de Ministros extraordinario, que se retrasó más de una hora tras el plante de los ministros de Sumar por el desacuerdo sobre el contenido del decreto de medidas urgentes para paliar los primeros efectos de la guerra en Irán. Mientras el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, se reunía con asociaciones de agricultores, ganaderos, pescadores y de la distribución y producción alimentaria, la formación anunciaba que aunque en un primer momento estaba prevista la comparecencia del propio Nadal, finalmente será el secretario general, Miguel Tellado, el encargado de valorar la situación, ya que según traslada Génova, estaríamos ante "un Gobierno en llamas".

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