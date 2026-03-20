Sánchez cifra en 5.000 millones el coste del primer paquete anticrisis con una "reducción drástica de la fiscalidad energética"

El primer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas de la guerra movilizará 5.000 millones de euros de las arcas públicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que si es necesario poner más recursos sobre la mesa para proteger a los hogares y el sector productivo se hará, en función de la duración de la guerra. En total, se trata de 80 medidas, en buena medida centradas en rebajas fiscales que entrarán en vigor mañana tras su publicación en el BOE y su aprobación este viernes en un Consejo de Ministros. Se trata de una "reducción drástica de la fiscalidad energética", según ha explicado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa desde Moncloa, en carburantes y electricidad.

Los cálculos del Ejecutivo es que se beneficien entorno a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros comenzó con más de dos horas de retraso sobre lo previsto después del fortísimo choque en la coalición de Gobierno y del plantón de Sumar. Los cuatro ministros del ala minoritaria, capitaneados por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se negaron a aprobar el plan diseñado por el Gobierno, por no incluir su exigencia de prohibir los desahucios y prorrogar los contratos de alquiler. Las dos alas del Gobierno negociaron in extremis durante este tiempo, en incluso dentro del propio Consejo de Ministros, para salvar la situación. Finalmente, se acordó aprobar un decreto propio para las medidas en vivienda.

Una división que ya se hizo con la prórroga del anterior escudo social y ante el riesgo de que no tenga mayoría en el Congreso para convalidarlo. Precisamente, PP, Vox y Junts tumbaron recientemente la moratoria antidesahucios. El propio jefe del Ejecutivo ha reconocido que no cuentan con el apoyo "de todos los grupos" para convalidarlo. “Somos conscientes de que no existe aún una mayoría en el Congreso para podler convalidarlo, pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar respuesta a la emergencia habituacional”, ha argumentado.

Con todo, las medidas entrarán en vigor una vez se publiquen en el BOE este sábado. El socio minoritario ha arrancado también, en el decreto del plan anticrisis, incluir un mecanismo de control del beneficio empresarial de las grandes eléctricas. Se trataría de "obligar por ley a que la bajada fiscal repercuta al ciudadano y no engorde los márgenes de las grandes empresas"

El paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán incluye una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y también una reducción del impuesto especial de los hidrocarburos con el objetivo de frenar la escalada de precios de los carburantes de las últimas semanas, según confirmaron fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo también ha incluido en el paquete de respuesta integral rebajas fiscales en la factura eléctrica, con una rebaja del impuesto especial de la electricidad (actualmente con un tipo del 5,11%) y una suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de la electricidad para bajar la factura de la luz. Las eléctricas y la gran industria reclamaban desde hace tiempo la eliminación definitiva de este gravamen.

A ello se suman ayudas a las industrias electrointensivas, prioritarias en las revindicaciones de PNV y EH Bildu. Esta industria se ahorrará "entorno a 200 millones de euros", según ha cifrado el presidente del Gobierno, con la bonificación de peajes. Se establecen asimismo ayudas a los fertilizantes "para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra".

Por otro lado, el real decreto contiene deducciones en el IRPF por obras de mejora en la eficiencia energética de las viviendas o por la adquisición de vehículos eléctricos 'enchufables'. También medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables y para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento.

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En la pata del decreto sobre escudo social, se incluyen algunas de las medidas reclamadas por sus socios del arco izquierdo, como la recuperación del bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministros básicos.