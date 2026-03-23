TEDH
Estrasburgo rechaza revisar la sentencia que niega que el Supremo vulnerara los derechos políticos de Junqueras, Turull y Sànchez
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ve necesario que la Gran Sala vuelva a pronunciarse sobre los derechos políticos de los políticos catalanes encarcelados por el Supremo por su responsabilidad en el 'procés'
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no ha considerado necesario que la Gran Sala revise la sentencia dictada por siete de sus compañeros en noviembre, en la que se declaró que no se vulneraron los derechos fundamentales del presidente de ERC, Oriol Junqueras, del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ni de su antecesor y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Sànchez, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
De esta forma, al rechazarse por cinco magistrados la remisión del caso a la Gran Sala, adquiere firmeza la sentencia que negó vulneración alguna de los derechos de representación política que los tres políticos catalanes alegaban haber visto perjudicados por su imputación por su responsabilidad en el 'procés' y su ingreso en prisión preventiva durante la instrucción de la causa por el Tribunal Supremo español.
El tribunal con sede en Estrasburgo vio motivo para estudiar las quejas por supuestas vulneraciones de derechos que presentaron varios de los condenados del 'procés', basándose en su ingreso en prisión durante la instrucción del procedimiento, pero, una vez examinadas, descartó que se hubiera producido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Supremo español en relación con Junqueras, Turull, o Sànchez.
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