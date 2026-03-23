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José Pablo López denuncia en el Congreso el "veto" del PP a RTVE: "Génova les prohíbe asistir"

El presidente de la radiotelevisión pública responde a las críticas de la oposición por la amplia presencia de ministros

El presidente de la Corporación de RTVE, José Pablo López, este lunes en el Congreso.

El presidente de la Corporación de RTVE, José Pablo López, este lunes en el Congreso. / Chema Moya / EFE

Ana Cabanillas

Madrid

El presidente de RTVE, José Pablo López, denuncia en el Congreso el "veto" del PP a la radiotelevisión pública, asegurando que "Génova prohíbe asistir" a sus dirigentes, y reclamando a los populares "levantar el veto".

En la comisión parlamentaria de control a RTVE de este lunes, el diputado del PP Eduardo Carazo pidió al presidente de la corporación una valoración de la pluralidad de RTVE. López respondió acusando a los populares de haber levantado un "veto" a las apariciones en la cadena pública. "¿Cómo quiere que saquemos al señor Fernández Mañueco si se da la fuga y deja la silla vacía en el día en el que le toca su propia entrevista electoral?", comenzó el dirigente, en referencia a la entrevista que el presidente de Castilla y León delegó en campaña en La hora de la 1, de TVE.

El presidente de RTVE señaló que la pluralidad se basa "fundamentalmente en que ustedes se dignen a aparecer en la radiotelevisión pública". Algo que, defendió, "es bastante complicado cuando ustedes nos han vetado", denunció, antes de pedirle al diputado del PP que le "ayude a que el Partido Popular nos levante el veto".

En otro momento de la comparecencia, López aseguró que dirigentes populares le habían trasladado "en privado que ellos no tienen ningún problema en venir a Radiotelevisión Española, pero que desde la calle Génova se les prohíbe sistemáticamente". El presidente de RTVE evitó revelar de dónde provenían estas afirmaciones pero aseguró que se trataban de "altísimos cargos de su partido".

La respuesta del dirigente popular, Eduardo Carazo, consistió en rechazar las acusaciones, asegurando que "no les hemos vetado", y alegando que en lugar de Mañueco, acudió el portavoz del Gobierno de Castilla y León. En este punto, pasó a denunciar las condiciones de desigualdad en las que acude el PP: "Cuando invitan al Partido Popular lo hacen a un partido con el terreno inclinado y con el árbitro-presentador comprado", señaló.

El diputado del PP pasó a denunciar que en 2025 "se han realizado 333 entrevistas a miembros del Gobierno". "Si descontamos fines de semana, los periodos vacacionales y los días en los que habían detenido a secretarios de organización del Partido Socialista y por tanto no podían hablar los ministros, nos sale más de una al día de promedio", aseguró.

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El diputado insistió en su denuncia: "Esto ya no es una televisión pública, es un altavoz gubernamental permanente". "Es comprensible que haya ministros en la televisión pública -continuó en otro momento-, pero es que lo han convertido en un aló presidente permanente".

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