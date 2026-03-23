VOX
Ortega Smith reta a Vox y sigue como portavoz en Madrid: "Se han chocado contra un muro de piedra"
El todavía portavoz en la capital asegura que mantendrá su acta hasta que termine el mandato
Héctor González
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado este lunes que mantendrá su acta como concejal hasta el final del mandato, en 2027, recalcando que no abandonará el cargo mientras los tribunales no dictaminen lo contrario: "Se han chocado contra un muro de piedra", ha afirmado.
Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa de los grupos municipales en Cibeles, celebrada antes del pleno del Ayuntamiento, al ser preguntado por su situación dentro de la formación que encabeza Santiago Abascal.
El que fuera uno de los fundadores de Vox señaló además que se reclamó su salida de “manera fulminante” después de negarse, junto aparte de su equipo, a aceptar “determinados comportamientos y facturas” que, a su juicio, no eran “éticos ni parecían muy legales”.
Hace unas semanas, cuando se confirmó su expulsión disciplinaria, Ortega ya avisó de que recurriría a la justicia ordinaria para "defender mi honorabilidad". Queda también pendiente de resolver la situación de otros dos ediles, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, a los que el partido ha expedientado también por mantenerse leales al líder cesado.
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