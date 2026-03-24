El Consejo del Poder Judicial estudia si archiva siete quejas contra el juez Peinado, entre ellas las de Bolaños y Más Madrid

La Comisión Permanente de Consejo General del Poder Judicial analizará este martes hasta siete quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña. En concreto, se verán las propuestas de archivo que ha elaborado el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, con respecto a las denuncias presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; Más Madrid y otras presentadas por ciudadanos particulares e incluso algún anónimo, señalan a EL PERIÓDICO fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Los expedientes fueron introducidos en el orden del día de la Permanente a última hora de este lunes, y entre ellos se encuentra la propuesta de archivo de la queja que Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

Por su parte, Más Madrid presentó queja contra Peinado por "dejar morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación" que investigaba la adjudicación, de un patrocinio de 72.600 euros de la Empresa Municipal de Transportes para 'Ok diario' en el marco de unas jornadas en un momento de "precampaña" electoral.

Según las fuentes consultadas, El promotor de la acción disciplinaria no ve responsabilidad atribuible al instructor del caso Begoña en ninguno de los casos porque las quejas afectan a cuestiones jurisdiccionales, es decir, a decisiones del juez en el marco de sus investigaciones en las que el Consejo no puede entrar. La Permanente se prevé tensa porque desde el sector progresista sí se ve motivo para sancionar a Peinado, mientras que los conservadores se alinean con la postura del promotor.