Las izquierdas en Andalucía asumen su ruptura para el 17-M: “El acuerdo es muy difícil”, “casi imposible”

Las izquierdas de Andalucía admiten las dificultades para llegar a acuerdos electorales de cara a las elecciones del 17 de mayo, donde habrá previsiblemente tres papeletas a la izquierda del PSOE: Adelante Andalucía, Podemos y Por Andalucía, la candidatura de IU y Sumar. Una situación difícilmente reversible, según admiten desde las distintas candidaturas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, precipitó la convocatoria electoral este lunes, adelantándose a las previsiones y activando la cuenta atrás para llegar a acuerdos electorales. El plazo límite para registrar coaliciones será el viernes santo, 3 de abril. Pero a día de hoy, hay pocos visos de que puedan unificarse las papeletas.

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez nacido tras su escisión de Podemos en 2019, mantiene su apuesta por mantenerse como un partido enteramente andaluz, sin pactar con partidos que tengan intereses nacionales. Y mientras, la ruptura a nivel nacional de Podemos con Sumar también se ha instalado en el tablero andaluz.

En el último año, IU se ha movilizado para revalidar la candidatura Por Andalucía sellada en 2022, que incluía a Podemos y Sumar -entonces Más País-. La sombra de aquellos momentos sobrevuela todavía el tablero de acuerdos. Por entonces, los morados se resistieron a cerrar acuerdos con Izquierda Unida durante semanas, tal como ha sucedido en esta ocasión, y presentaron una oferta de última hora apenas unos minutos antes de que expirase el plazo.

El resultado fue fatal: la firma del pacto no se registró a tiempo ante la Junta Electoral y Podemos quedó formalmente excluido de la candidatura, aunque el resto de fuerzas respetaron el acuerdo e incluyeron a sus dirigentes como independientes en las listas, respetando los puestos pactados.

A día de hoy, el escenario guarda ciertas similitudes. La dirección de Podemos ha rechazado negociar con IU desde hace meses con distintos pretextos. En un primer momento, reclamó la salida del partido del Gobierno de coalición -"Gobierno de la guerra"-, y después exigió el veto a Sumar para llegar a cualquier tipo de acuerdos.

Izquierda Unida se fijó como plazo el verano del año pasado para cerrar los acuerdos y estar preparados para la cita electoral, pero los morados desoyeron estos llamamientos. El resultado fue que la coalición Por Andalucía -formada por IU, Sumar y sin Podemos- se lanzó en un acto en septiembre. El candidato elegido fue el líder de IU Antonio Maíllo.

Sin embargo, en Izquierda Unida rechazan ahora que sea posible un escenario similar, donde los morados presenten una propuesta de última hora que pueda ser aceptada. Después de meses trabajando por la candidatura y llamando al acuerdo a Podemos, argumentan, no están dispuestos a "repetir el numerito" vivido hace cuatro años.

La escena de entonces era la de dirigentes de los partidos apostillados en la puerta del registro del Parlamento andaluz, esperando el acuerdo para registrar la coalición. "No estamos ya para esas cosas", resumen. Desde el partido admiten que a día de hoy ven "muy difícil el acuerdo", teniendo en cuenta que habría que resolver en días lo que no se ha resuelto en más de un año.

En Podemos también admiten la dificultad de la situación tras la ruptura con Sumar, y algunas voces de la formación admitían a este medio que el acuerdo era "casi imposible". La dirección nacional del partido lanzó el pasado noviembre a su propio candidato, Juan Antonio Delgado, un cuadro alineado con la cúpula estatal que mantiene línea directa con las exministras Ione Belarra e Irene Montero. Las dirigentes se han esforzado en las últimas semanas por arropar al candidato acudiendo a distintos actos en Andalucía.

Sin consulta y con división

El pasado 26 de mayo, el portavoz nacional de Podemos,m Pablo Fernández, aseguró que se abriría una consulta para decidir cómo se presentarían a las elecciones andaluzas. "Los inscritos de Podemos en Andalucía serán quienes tomen la última palabra", detalló en una rueda de prensa. A día de hoy, esa consulta sobre pactos no ha tenido lugar, y la única votación fueron las primarias para designar a su candidato.

El rechazo de Madrid a llegar acuerdos ha generado tensiones con la federación de Podemos Andalucía, cuya coordinadora, Raquel Martínez Aguilera, se ha mostrado partidaria a revalidar la coalición de Por Andalucía con IU. Otros dirigentes como el diputado de Podemos José Manuel Gómez Jurado abandonó sus cargos en el partido por no compartir la hoja de ruta en solitario impuesta por la dirección.

Los críticos con la estrategia estatal censuran que la cúpula esté sacrificando las alianzas en los territorios con el único propósito de "llegar a las generales con Irene de candidata y sin acuerdos previos". Es decir, no sentar precedentes de acuerdos que puedan impedir a la exministra liderar una lista electoral.

"Modelo de Extremadura"

En los últimos días, los dirigentes de Podemos han mantenido cierta ambigüedad en su discurso, apostando sobre el papel por "candidaturas amplias" pero advirtiendo de que sólo ellos constituyen una "izquierda fuerte"; es decir, fijando sus propias condiciones respecto al grado de progresismo del resto de partidos de izquierda.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, defendió este martes en el Congreso su apuesta por el "modelo de Extremadura". Aquel caso supuso una excepción en la política de alianzas de Podemos, que ha ido en solitario en el resto de autonómicas desde 2024 -Galicia, Euskadi, Aragón y Castilla y León-.

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La excepción llegó por el empeño de su candidata, Irene de Miguel, una figura consolidada desde el año 2015 que reclamó dar continuidad a su coalición con IU, Por Extremadura. Unas siglas sin la marca de Podemos pero donde los morados tenían al candidato y donde no estaba Sumar. Unas condicoines que ahora los morados parecen reclamar y que son difícilmente asumibles por IU a falta de poco más de mes y medio para las elecciones.