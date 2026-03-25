PP y Vox se reúnen este miércoles para avanzar en el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova

PP y Vox se reunirán este miércoles en Mérida para darle un impulso al acuerdo programático de más de 70 puntos que previsiblemente dará lugar a un nuevo Gobierno para Extremadura.

Oficialmente, Génova no confirma el encuentro, pero desde Bambú acreditan que se producirá este miércoles. Además, otras fuentes informadas directamente de la negociación avanzan que en la cita estará presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, que se ausentó esta mañana del Pleno del Congreso.

La entrevista busca desatascar un acuerdo programático que, según el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "muy avanzando".

La reunión se produce en medio de filtraciones sobre supuestas cesiones de consejerías a los de Abascal que sendos lados niegan. En teoría, los nombres se abordarán una vez se culmine el acuerdo programático, por lo que el acuerdo aún podría prolongarse hasta después de Semana Santa.

El pacto programático está pendiente de que se acuerden los plazos de cumplimiento y las asignaciones presupuestarias para cada una de las medidas acordadas. En dicho acuerdo, podrían tener cabida los 23 puntos exigidos por Vox, que reclama cuestiones como la "protección frente a las políticas derivadas del Pacto Verde europeo" y la "oposición al acuerdo comercial con Mercosur".

Otras de las cuestiones que los de Abascal han puesto encima de la mesa es establecer una "prioridad nacional para españoles en ayudas sociales, vivienda o empleo", emprender una "auditoría del gasto vinculado a inmigración" y abordar la "derogación o reforma" de la Ley Lgtbi.

Vox también plantea la "eliminación de subvenciones a sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada" o "que promuevan inmigración ilegal o agendas ideológicas", la "eliminación del registro de objetores de conciencia en sanidad para el aborto" o la "reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura".

Una de las claves del acuerdo es ver cómo se aterrizan estas cuestiones, que podrían ser contrarias a la ley o, incluso, extralimitar las competencias que tiene asignadas la Junta de Extremadura.

Otra incógnita es ver cómo se va a articular el marco de pactos impuesto por Génova, que, entre otras cosas, reclama a Vox que garantice la "estabilidad" de la región comprometiéndose a aprobar los Presupuestos de toda una legislatura.

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Aunque la cuestión que más interés mediático ha suscitado es cómo entrarán los de Abascal en el Ejecutivo. En Bambú ya tienen decidido que entrarán en el Gobierno de Extremadura –igual que en los gobiernos de Aragón y Castilla y León– y Génova no pone impedimentos, siempre y cuando el reparto de consejerías sea "proporcional". La presidenta en funciones, María Guardiola, tampoco pone reparos, al menos en público.