Manuel Gavira, el gaditano que ha conseguido la "confianza" de Abascal para ser candidato en Andalucía tras el experimento de Macarena Olona

Después de meses de esquivar la preguntas, Vox ha confirmado lo que parecía hecho: Manuel Gavira será el candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía. El diputado gaditano, uno de los más veteranos de la formación en Andalucía, ha conseguido "la confianza del Comité Ejecutivo Nacional" para encabezar la lista.

Durante un tiempo, a Vox no le interesaba el perfil de Gavira. El gaditano llegó a la portavocía del Parlamento en el primer Gobierno de Juanma Moreno, cuando sustituyó al que fuera candidato, Alejandro Fernández, en el cargo. Sin embargo, su nombre no convenció para liderar al partido ante las elecciones, cuando probaron con el experimento de Macarena Olona. No le salió bien la jugada a Abascal, que volvió a recurrir a Gavira.

Gavira llegó a Vox cuando no habían entrado en las instituciones

Aunque son pocos los que conocen su nombre, Gavira fue de los primeros en sumarse a Vox en Andalucía. Hace ahora 12 años de aquello. El entonces responsable del partido le pidió ayuda para darle forma a las medidas que clamaban los de Abascal en Madrid. Cuando todavía Vox no había entrado en ninguna institución, Gavira ya se había afiliado. Conocer a "Santi" le hizo entrar "de cabeza" en el proyecto.

Abogado e hijo de panaderos, en cada elección desde su entrada en el partido, Gavira ha encabezado las listas por su provincia, aunque esta será la primera vez que luche por la presidencia. Gavira confiesa que se levanta cada día a las 6:00, como acostumbraba en casa, y trasnocha más allá de la medianoche. "Sarna con gusto no pica".

Gavira está acostumbrado a amanecer temprano. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, antes de llegar al Hospital de las Cinco Llagas, era abogado, tenía un despacho propio antes de convertirse en diputado; daba clases en academias de oposiciones; actuaba como asesor mercantil y era trabajador por cuenta ajena.

Las disputas con Juanma Moreno

Pese a que su formación ha reiterado en múltiples ocasiones que no cree en las autonomías, Gavira defiende estar "orgulloso" de lo que presentan sus compañeros en la Cámara andaluza. La lista de temas es conocida por todos, pues se repite en todos los parlamentos y asambleas: lucha contra el pacto verde, el cambio climático, la inmigración o la ideología de género.

En los últimos meses, sus enfrentamientos con el presidente de la Junta, ya en funciones, han ido elevando el tono. De hecho, en la última sesión de control de la legislatura, el propio Moreno le recordó que todavía no podía pedir el voto. Si sigue la línea de las últimas semanas, este mes y medio que resta para que los andaluces acudan a las urnas el tono se seguirá elevando para tratar de competir por los votos.

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Moreno ha reiterado en múltiples ocasiones que no quiere nada con Vox. Sin embargo, las encuestas sostienen que es bastante probable que ambos partidos se tengan que sentar en una mesa a negociar como ya hicieron en 2026. "Moreno es presidente gracias a Vox", repite como un mantra el líder de la extrema derecha en la comunidad autónoma.