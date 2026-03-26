Tribunales
Un procurador reclama al Supremo que ordene a Ábalos pagarle una deuda de más de 4.000 euros
EP
Un procurador ha reclamado al Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, acusado en el alto tribunal por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, salde una deuda de 4.050,23 euros que asegura que le debe por sus servicios.
Así lo ha pedido en un escrito a la Sala de lo Penal del Supremo, que ha requerido al procurador que aporte "documentación justificativa" de que "las cantidades adeudadas han sido debidamente reclamadas y no satisfechas", según una diligencia de ordenación recogida por Europa Press.
El procurador le reclama a Ábalos una deuda de 4.050,23 euros, en dos cuentas a deber por 3.617,65 euros y otra por 432,58 euros, así como el pago de 300 euros, a pagar en diez días y que incluyen los "intereses, gastos y costas del presente procedimiento, bajo apercibimiento de proceder por la vía de apremio".
El Supremo ha fijado el 28 de abril para interrogar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama como acusados en el juicio, que comenzará el próximo 7 de abril.
Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación, mientras que las acusaciones populares que lidera el PP piden 30 años tanto para el exministro como su exasesor y los mismos que el fiscal para Aldama.
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