Remodelación en el Gobierno
Directo | Sánchez comunica los cambios en el Gobierno por la salida de Montero
El jefe del Ejecutivo se ha dado un margen de casi tres días desde que Juanma Montero avanzó la convocatoria electoral la noche del pasado lunes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará esta tarde una declaración institucional a partir de las 18.00 horas, desde el Complejo de la Moncloa en la que informará de los cambios en su Gabinete tras la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para centrarse en la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía.
Una vez que el Ejecutivo logró el respaldo del Congreso al decreto con las medidas por la guerra, el presidente puso rumbo al siguiente paso y convocó para dar cuenta de la remodelación su Gobierno y adaptarlo a la marcha de su 'número dos'.
El jefe del Ejecutivo se ha dado un margen de casi tres días desde que Juanma Montero avanzó la convocatoria electoral la noche del pasado lunes. Después del Consejo de Ministros del pasado martes, en el que Montero se despidió del resto de ministros, Sánchez se centró antes de los cambios en su comparecencia el miércoles en el Congreso para dar cuenta de la posición de España en la guerra de Irán y este jueves en el pleno para la convalidación del decreto anticrisis, que ha tenido luz verde.
La sensación dentro del Consejo de Ministros era que, como ha sucedido a lo largo de la legislatura por otras salidas obligadas, los cambios serán quirúrgicos. Esto es, acotados a las carteras que deja la vicepresidenta primera y responsable del departamento de Hacienda.
Lo que no hará Montero es dejar su acta de diputada. La conservará hasta que se conforme el parlamento andaluz. Si renunciase antes tendría que incorporarse a la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío.
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