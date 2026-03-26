Zapatero, Salvador Illa y Chaves participarán en la campaña andaluza para impulsar a María Jesús Montero

El PSOE volverá a echar el resto en la campaña electoral de Andalucía. El secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, el president Salvador Illa, el ministro de Agricultura y Pesca, el también andaluz Luis Planas, o el expresidente Manuel Chaves participarán en una campaña crucial para el partido en su antiguo feudo para intentar dar la vuelta a unas encuestas que hasta ahora no son nada favorables.

La vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata a la Junta, María Jesús Montero, dejará el Gobierno de forma "inminente" y pasará a estar los siete días de la semana en su tierra para intentar reflotar una candidatura que ha tardado en cobrar fuerzas. Ahora, tanto desde la dirección federal como desde el PSOE-A creen que los votantes progresistas se están empezando a movilizar, sobre todo con el efecto del No a la guerra y con el foco nacional que están tomando estos comicios desde el mismo momento de la convocatoria.

"En los anteriores comicios andaluces, nuestra gente en muchos pueblos no sabía ni que había elecciones", explican a EL PERIÓDICO desde el PSOE de Sevilla, "esta vez es distinto, con el foco nacional puesto en Andalucía, las bases socialistas se están movilizando más".

El PSOE quiere recuperar parte de los 550.000 votantes que apostaron por el PSOE en las elecciones generales de 2023, pero que se quedaron en casa en las autonómicas previas. Para ello, el propio Pedro Sánchez volverá a volcarse en la región, como ya hizo en Castilla y León con buen resultado. "Nuestro principal activo movilizador es Sánchez, y para conseguir esa movilización abrumadora, el presidente del Gobierno es fundamental", explican desde la dirección socialista. El PSOE-A jugará con que el jefe del Ejecutivo ha apostado "a tope" por Andalucía enviando a competir con el presidente Juanma Moreno a su vicepresidenta primera y mano derecha.

Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en 2025 en Granada. / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

Además, los socialistas quieren presumir de gestión, de que el PSOE es el principal garante de la unidad de España, en contra de lo que dicen el PP y Vox, e incluso quieren poner en valor que con la financiación autonómica propuesta, Andalucía ganaría 4.800 millones adicionales. Por eso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participará también en la campaña. No lo hizo en Castilla y León por imposibilidad médica, ya que aun no se había recuperado de su osteomielitis. Pero ahora mismo, ya está recuperando su actividad física plena.

El president estará volcado en las próximas semanas en negociar los presupuestos de Cataluña con Esquerra Republicana. Pero desde la Generalitat confirman que está "plenamente a disposición de los compañeros" del PSOE andaluz. Y la intención de María Jesús Montero es contar con él. Salvador Illa detallará que la propuesta de financiación autonómica es "muy beneficiosa" también para Andalucía, para así combatir el discurso de los populares.

Además de Illa, tendrá una participación muy activa en campaña el otro ministro andaluz, Luis Planas, titular además de Agricultura, Ganadería y Pesca, sectores que tienen mucho peso en Andalucía y en los que los socialistas se disputan los votos con la derecha.

De nuevo, el 'No a la guerra'

Otra de las estrellas de la campaña volverá a ser el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ya tuvo una participación importante en Castilla y León tras no aparecer en Aragón o Extremadura justo cuando distintos medios le vincularon con supuestos pagos que podrían estar relacionados con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. "Zapatero movilizó, y mucho, en Castilla y León, que es su tierra; pero también es un aval importantísimo en toda España, y también en Andalucía, más ahora que la gestión de la guerra de Irak cuando él fue presidente tiene tantos paralelismos con el rechazo actual del Gobierno socialista a la guerra de Irán", aseguran desde Ferraz. De hecho, el PSOE piensa utilizar el 'No a la guerra' con la misma o más intensidad que en las últimas semanas. Para ello, volverá a contrastar la posición de Zapatero con la de José María Aznar en 2003 y 2004. Y la de Pedro Sánchez con "la ambigüedad" que ha mostrado el PP de Alberto Núñez Feijóo, aseguran en Ferraz.

Por último, el PSOE andaluz piensa echar el resto y recuperar para la campaña al expresidente Manuel Chaves. El dirigente andaluz fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación continuada. Pero en 2024, el Tribunal Constitucional anuló dicha condena. Además, los socialistas andaluces terminarán dando imagen de unidad en torno a Montero recuperando también a la expresidenta Susana Díaz, ya que ella misma quiere participar en la campaña.

La dirigente andaluza, que ahora es senadora, mantiene una buena relación con María Jesús Montero, aunque las heridas de las primarias a cara de perro con Pedro Sánchez en 2017 todavía no han cicatrizado entre ambos, ni con gran parte del PSOE-A.

Lo que ha generado malestar en el PSOE es la participación del expresidente Felipe González en un acto con el presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, este mismo 26 de marzo en el Teatro CajaSol de Sevilla. Aunque no se trata de un acto de campaña, los socialistas consideran que el exlíder socialista debería haber rechazado este acto conjunto al estar ya de lleno en precampaña andaluza.