Anticorrupción señala a los gestores del bar Franky, que presuntamente blanqueaba para la trama Cerdán, y reclama que testifiquen en la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la parte de la trama Koldo-Cerdán que se centra en la presunta adjudicación irregular de obra pública, tiene sobre la mesa una petición del fiscal Luis Pastor para que cite como testigos a Miguel Moreno Purroy y a Francisco Javier Lorente, responsables de la gestión del bar Franky de Pamplona, que presuntamente que emitió facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real", según las investigaciones de la Guardia Civil, porque se lo pidió el exasesor ministerial Koldo García.

En una providencia con fecha de este viernes a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular de la plaza número 2 de Instrucción del Tribunal Penal de Instancia responde al fiscal que está "a la espera de que se adecúe la agenda de señalamientos de este órgano jurisdiccional", y que cuando la organice "acordará lo procedente" respecto a estas dos personas.

El fiscal interesa su declaración tras la comparecencia de ambos en la Comisión de Investigación que se celebra en el Parlamento de Navarra sobre este asunto, ya que en hechas los dos responsables de este establecimiento "hacen determinadas manifestaciones en relación con hechos investigados" en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional en relación con la trama.

Durante su comparecencia parlamentaria del pasado 3 de marzo, Moreno Purroy reconoció haber emitido facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el que fuera asesor de José Luis Ábalos. "La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", manifestó, para después apuntar que se trata de facturas que no superan los 8.000 euros en total.

Tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como el fiscal Luzón otorgan importancia a la actuación del dueño del Bar Franky, que permitió obtener liquidez proveniente de la empresa Acciona al entorno de Koldo García. La información analizada ha revelado comunicaciones entre el gestor del citado restaurante, Francisco Javier Lorente, en colaboración con su asesor, Miguel Moreno Purroy, que evidencian "la emisión de facturas ficticias por parte del establecimiento hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante".

Al final del proceso el exasesor de Ábalos retiraba el dinero, "con lo que se culminaría la operativa y se materializaría el pago procedente de Acciona canalizado a través del restaurante Bar Franky. Y este modus operandi presentaba "un carácter recurrente y continuado en el tiempo", según los investigadores.

Por su parte, el gestor del bar Franky de Pamplona, Francisco Javier Lorente, manifestó ante los parlamentarios que nunca ha entregado dinero en metálico a Koldo García y se ha desligó de la emisión de las facturas del local, remarcando que esa labor correspondía exclusivamente a su contable.