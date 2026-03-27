El Ejército emplazará en Cartagena sus mejores misiles contra ataques aéreos a media altura

Los muelles del Arsenal de Cartagena, la flotilla de submarinos de la Armada y el astillero de Navantia que está pariendo el segundo sumergible español de combate de la serie S80 no quedan a más de cuatro kilómetros del acuartelamiento de Tentegorra. Su puerta está en un barrio periférico de la ciudad, un paraje sombreado por pinares que, por el monte Roldán, se extienden hasta una vieja batería antiaérea que mira al mar.

No lejos de esa reliquia de hormigón, que en la Guerra Civil defendió el puerto de Cartagena de los bombarderos de la Legión Cóndor nazi, y que hoy es Bien de Interés Cultural, el Ejército de Tierra planea situar su más moderna instalación de defensa antiaérea de cota media, basada en los lanzadores noruegos Nasams.

En el Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) lo planifican como un “Centro de Excelencia Nasams”. O sea, no solo almacenará y defenderá, sino que servirá para formación de militares españoles y extranjeros. Un centenar de combatientes ucranianos han recibido ya formación en España para operar ese sistema escandinavo de lanzacohetes. En Tentegorra se asentará una de las patas del nuevo escudo antimisiles español.

Nuevos edificios, nuevos misiles

El MAAA tiene tramitados ya ante el Estado Mayor y la secretaria General de la Inspección del Ejército los expedientes para cuatro obras que ampliarán la base murciana.

El nuevo centro de defensa antiaérea necesitará un taller de armamento, el propio centro de excelencia para la formación de tropa y oficiales operadores del Nasams, una serie de almacenes para las baterías y, adosados a las instalaciones, los aparcamientos de la numerosa corte de vehículos que acompaña al sistema.

Un sistema Nasams de defensa antiarérea a bordo de un camión del Ejército de Tierra español en Estonia. / MoD Estonia

No han trascendido datos globales del coste de las nuevas construcciones. Los hangares y silos para este tipo de baterías se levantan con una protección especial. La firma Cobra Instalaciones y Servicios tiene el encargo de levantar uno de estos edificios en la base aérea de Zaragoza, según una adjudicación de Defensa de septiembre de 2025, por tres millones de euros.

Le corresponde al Regimiento de Artillería Antiaérea 73 (o RAAA 73, en la sopa de siglas del Ejército) la gestión de la nueva capacidad, apta para abatir aviones, drones o misiles de crucero que se aproximen a hasta 20.000 metros de altitud y 50 kilómetros de distancia.

Ese es el rango de los misiles AIM 12 AMRAAM que disparan los lanzadores, cada uno de ellos con seis celdas. El nombre del sistema, Nasams, es un acrónimo de Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, o Sistema Noruego Avanzado de Misiles Superficie-Aire. El complejo es obra de la firma noruega Konsberg, que hace los lanzadores, y la norteamericana Raytheon, que fabrica los cohetes de algo más de 100 kilos de peso, capaces de perseguir a su objetivo a cuatro veces la velocidad del sonido, después de que el operador los haya disparado sin necesidad de ver directamente el blanco.

La última versión del sistema, adquirida por España, cuenta con radares capaces de detectar y seguir hasta 80 amenazas a 75 kilómetros de distancia. Todo el sistema se puede desplegar, separar entre sí sus elementos y hacerlos funcionar en un radio de entre 10 y 40 kilómetros, haciendo mucho más difícil su neutralización por un ataque enemigo de supresión de defensas.

Dentro de un año

El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) tiene programada una cadencia para su programa de modernización y aquisición de nuevas baterías Nasams, las del nivel 3+. Marzo de 2027 es la fecha de arranque de lo que en la jerga militar es la Capacidad Operativa Inicial.

Dentro de un año, pues, según el contrato de Defensa con Konsberg y Raytheon, llegará a Tentegorra el material para una renovación de la capacidad antiaérea Nasams que, en mayo de 2024, supuso una licitación de 409 millones de euros.

Se esperan para entonces cuatro baterías para el Ejército de Tierra y una para el del Aire y del Espacio, cuya recepción firmará el RAAA 73. Después, entre marzo y abril de 2027 y hasta el verano de ese año, habrá de llegar un centenar de vehículos que integran la nueva capacidad.

Un lanzador de una batería Nasams en la costa noruega. / KONSBERG AE

No solo son los camiones que llevan detrás las celdas lanzadoras. Las baterías Nasams 3+ han mutiplicado por cinco sus componentes. Las versiones anteriores -que son las que maneja ahora el Ejército- constan de dos camiones con sus lanzadores MK, un radar que detecta los objetivos, un Centro de Distribución de Fuego, o FDC, el camión que aloja el mando de la batería, y un camión con cohetes para alimentar a los lanzadores. La versión más moderna lleva radares de tipos diversos, un mismo centro de mando, tres lanzadores con tres camiones municionadores y varios vehículos de asistencia con sensores optrónicos que ayudan a guiar los misiles... hasta completar una corte de 19 vehículos integrantes de la batería.

Más soldados

Todo esta aportación de material hará necesario de aquí al verano de 2027 un ciclo de formación de personal cuyo arranque se prevé no más tarde del próximo mes de julio.

Militares del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 reciben condecoraciones del ministerio de Defensa de Estonia por su defensa con lanzamisiles Nasams de la base aérea de Amari en noviembre de 2024 / MoD Estonia

Además, es de esperar que el Regimiento de Artillería Antiaérea 73 aumente su personal, pues va a pasar a ser la unidad misilística más potente del Ejército de Tierra para la de defensa contra amenazas en el aire, al combinar la gestión de baterías Patriot de su sede en Marines (Valencia) con la de baterías Nasams en su sede cartagenera.

El RAAA 73 es ahora el regimiento más numeroso de su clase en el Ejército de Tierra, con 756 efectivos, de los que 496 son tropa.

Una unidad de defensa antiaérea del RAAA 73 basada en una batería Nasams ha estado defendiendo objetivos de alto valor militar en Lituania, Estonia y Letonia, en diversas misiones de la OTAN, y partirá de nuevo hacia el Báltico para fin de año. En cada uno de esos despliegues, la batería ha necesitado un centenar de militares para su servicio. Fuentes del Ejército conocedoras de este proceso de modernización apuntan a un crecimiento de al menos un tercio de personal en el MAAA para cubrir las nuevas capacidades que están por llegar.

Actualmente, todo el personal operativo asignado a la rama de artillería antiaérea del Ejército de Tierra suma 2.211 militares, de los que 190 son oficiales, y 96 están en labores del cuartel general, en Madrid.