En libertad el exdiputado autonómico de Podemos Serigne Mbaye tras su detención policial.

El exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido horas antes por la Policía Nacional por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.

A su salida Mbaye ha denunciado "persecución y violencia policial", según se puede escuchar en un vídeo difundido por redes sociales.

"Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha exclamado Mbaye, según se recoge en el vídeo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye, ha reaccionado a su puesta en libertad en la red social X, donde ha escrito: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha manifestado en su perfil de la red social X: "Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes cinco policías resultaron heridos leves, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Nacido en Senegal, Serigne Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, ha sido diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo del partido.

Ha participado activamente en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista.