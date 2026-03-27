Podemos negocia una posible coalición en Andalucía junto a IU y Sumar

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado este viernes optimista con la posibilidad de articular una coalición en las autonómicas andaluzas junto a la candidatura de Por Andalucía, de la que forman parte IU y Sumar, pero ha apelado a la discreción en las conversaciones.

"Estamos trabajando para que en Andalucía haya una candidatura de izquierda transformadora, lo más fuerte, lo más plural, lo más amplia posible. Y yo soy optimista en el sentido de que podamos articular esta candidatura que sea lo más fuerte posible para poder desalojar del Gobierno andaluz a Moreno Bonilla", ha declarado a los medios.

Preguntado sobre si el acercamiento para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo es con la candidatura de Por Andalucía, integrada por IU y Sumar, o con Adelante Andalucía, ha dicho que esta última "ya ha dejado muy claro que no quiere intentar acuerdos con ninguna otra formación".

Esto significa que Podemos está dispuesto a ir en coalición con Por Andalucía, la candidatura encabezada por el líder de IU, Antonio Maíllo.

Podemos ya forma parte en la actualidad del grupo parlamentario Por Andalucía junto a IU y lo que antes era Más País Andalucía, que ahora es Movimiento Sumar, pero en estas próximas elecciones autonómicas estaba la duda de si los morados seguirían en esta coalición o irían en solitario.

El secretario de Organización de Podemos se ha mostrado optimista ante las negociaciones, pero ha pedido discreción.

Noticias relacionadas

"Yo estoy convencido de que vamos a poder lograr articular esa candidatura lo más amplia y lo más fuerte posible, pero también creo que hay que ser discreto. Cuando uno quiere llegar a buen puerto creo que lo mejor es mantener la discreción y no hacer públicas las conversaciones que se lleven a cabo", ha señalado. EFE