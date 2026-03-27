Condena
Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, en libertad tras pasar en prisión más de 12 años
El juez de vigilancia penitenciaria ha aprobado la libertad condicional anticipada para el expolítico del PP al haber cumplido más de dos terceras partes de la condena
EFE
El juez de vigilancia penitenciaria ha decidido poner en libertad a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, tras haber cumplido más de dos terceras partes de su condena, cuyo límite de cumplimiento era 18 años.
Según informa El País y confirman a EFE fuentes jurídicas, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha dictado este viernes un auto por el que concede al que fuera secretario de Organización del PP gallego la libertad condicional anticipada después de haber pasado en prisión más de 12 años, los tres últimos en tercer grado y con pulsera de control telemático.
En una decisión a la que no se opone la Fiscalía, el juez ha valorado "el escaso riesgo de reincidencia" de Crespo, la antigüedad de los hechos, que se remontan a 2009, y “el tiempo de cumplimiento efectivo” en prisión.
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