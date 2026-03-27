Pradales arranca a Sánchez más cogestión de la Ertzaintza en inmigración y nuevas transferencias

La cuarta comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco, presidida por Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, se ha saldado con nuevos acuerdos de transferencias en diferentes materias y la ratificación del "órgano bilateral aeroportuario". "Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", ha celebrado Pradales en rueda de prensa tras el encuentro.

Bajo el brazo se lleva además otra media docena de acuerdos para crear un marco de cooperación financiera con el ICO para "proyectos de interés económico y social"; financiación para pymes; traspaso de la gestión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados; inspección pesquera; seguridad privada y tráfico para traspasar la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial.

En materia de seguridad e inmigración, aunque no se ha culminado el estatus de frontera norte que reclama el ejecutivo vasco, se ha llegado a un acuerdo "para una participación operativamente útil de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado". Asimismo, se ha avanzado en medidas "para reforzar el régimen sancionador relativo al porte de armas blancas" y un acuerdo "para impulsar modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva".

Pradales ha vuelto a reivindicar el traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al museo Guggenheim de Bilbao y avisado a Sánchez durante su reunión que "sería un grave error político cerrar esta cuestión con el informe de conservación del Reina Sofía". El museo ha emitido un informe en contra de trasladar el icónico ‘Guernica’ advirtiendo que cualquier movimiento podría comprometer seriamente su estado de conservación.

La última reunión de la subcomisión de infraestructuras dio luz verde al impulso de un "órgano bilateral aeroportuario" para dotar de una mayor coparticipación del ejecutivo vasco en los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia. Si bien la solución puesta sobre la mesa está lejos de avanzar en una transferencia, sienta el marco para una mayor coparticipación del ejecutivo vasco.

Aeropuertos vascos

Este órgano “participará, entre otras cuestiones, en el diseño del DORA, que contempla aspectos como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros”.

El acuerdo avanzado en la subcomisión de infraestructuras incluye también la realización de un “sandbox" en Foronda, como una suerte de banco de pruebas. Esto es, “un marco regulatorio especial y temporal que permitirá actuar en este aeropuerto como un entorno controlado de pruebas”.

Sobre la mesa ha estado también el avance en nuevas transferencias de competencias. En lo que va de legislatura, Euskadi acapara la mitad de las transferencias a comunidades autónomas. Una docena de un total de 24. Las últimas cinco, selladas en un mismo paquete en la Comisión Mixta de Transferencias celebrada el pasado 16 de enero, incluyen cesiones como las prestaciones de la Seguridad Social, convirtiendo a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas.

Noticias relacionadas

El acuerdo de investidura con el PNV incluía el compromiso de cerrar el traspaso de todas las competencias recogidas en el estatuto de Gernika. Se ponía como plazo el 31 de diciembre de 2025, pero este se ha superado quedando todavía pendientes una quincena.