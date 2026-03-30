Tribunales
Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
El expresident de la Generalitat Valenciana solicita acceso a toda la causa y a las diligencias practicadas tras el rechazo del TSJCV a investigarle
Pablo Plaza / Mateo L. Belarte
El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha formalizado su personación en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, en calidad de compareciente al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de ejercer sus derechos procesales y acceder al contenido íntegro de las actuaciones. Según el escrito presentado ante el juzgado de Catarroja, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la representación procesal de Mazón solicita al juzgado que le tenga por personado como parte en las diligencias previas abiertas en el procedimiento. La causa, cabe recordar, se sigue contra la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
El paso de Mazón se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara investigarle, como pidió la jueza, al no considerarle “garante” de la seguridad de la ciudadanía durante la emergencia del 29-O. Tras aquella decisión, notificada el 16 de marzo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha citado a declarar a Mazón como testigo y le ha pedido además que entregue sus conversaciones por WhatsApp de aquella tarde.
El exjefe del Consell pide la personación en calidad de "interesado" al considerar, según fuentes de su entorno, que pese al auto del TSJCV, la magistrada sigue investigándole 'de facto'. Por ello, señalan las mencionadas fuentes, el expresident ha decidido personarse para tener acceso a toda la causa y saber qué se supone que sigue investigando después de que el tribunal competente le haya dicho que no ve indicios de delito. El objetivo es, por tanto, conocer los términos en los que se le investiga después del auto del TSJ para garantizar que no sigue reiterándose sobre cuestiones que ya han sido resueltas por el alto tribunal.
En su escrito, la representación del exjefe del Consell expone que, desde el inicio del procedimiento, ha mantenido una actitud de “máximo respeto” hacia la instrucción y hacia las resoluciones adoptadas tanto por el juzgado como por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En este sentido, señala que su decisión de no personarse con anterioridad respondía a una “prudencia procesal” y no a una falta de actuación.
No obstante, tras el reciente pronunciamiento del TSJCV, que descartó la existencia de responsabilidad penal en su caso, el expresident considera que ha llegado el momento de ejercer formalmente su derecho a intervenir en el procedimiento. “Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente”, recoge el escrito. Esto permitirá a Mazón tener acceso completo a la causa, conocer las diligencias en curso y participar en el procedimiento en defensa de sus intereses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa