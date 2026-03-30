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Caso Montoro

El despacho que fundó Montoro reclama a la Audiencia de Tarragona que paralice el análisis de las cuentas a las que aún no ha accedido Hacienda

Hacienda requirió acceder a los depósitos para afianzar su estudio sobre posibles pagos irregulares

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España).

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Cristina Gallardo

J. G. Albalat

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid

Equipo Económico, el despacho que el exministro Montoro fundó en 2006, ha recurrido la decisión del juez de Tarragona que investiga a esta entidad por tráfico de influencias de extralimitarse en sus funciones al requerir el acceso a sus cuentas bancarias, después de que el perito de Hacienda lo reclamara al no haber podido analizar todos sus movimientos bancarios cuando elaboró su informe, que cifra en 35.5 millones los ingresos obtenidos por el despacho. La defensa considera "irracional" y "extravagante" que se requiera información de hasta 18 años atrás.

"No es que resulte desproporcionado una solicitud comprensiva de doce años completos de información bancaria -que lo es-; no es que sea una manifestación más de lo irracional que supone remontarse a hace dieciocho años, que también. Todo eso resulta extravagante", señala el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Lamenta igualmente la defensa que se requieran estos datos "pese a que las contundentes conclusiones de dicho informe deberían haber determinado, por sí mismas, que se descartase la existencia de indicio alguno de criminalidad", y por ello reclama a la Audiencia Provincial de Tarragona que anule la orden del juez del caso, Rubén Rus.

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