Arcadi España entra en la Moncloa: 31 pasos, cinco escalones y debut en el Consejo de Ministros

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha participado este marttes en su primer Consejo de Ministros como titular de Hacienda. El debut ha sido al alimón con el del nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A su llegada al complejo de la Moncloa, España ha pasado por el habitual trámite del posado en la puerta para la foto, con la clásica cartera ministerial en la mano. Previamente, ha subido, con la prudencia marca de la casa, los cinco televisivos escalones que conducen a la entrada (donde el presidente aguarda a los mandatarios que lo visitan) y ha transitado el pequeño recorrido a tiro de cámara, que en su caso han sido 31 pasos.

Un recorrido por el corredor del éxito o una metáfora del salón de pasos perdidos al aire libre. El futuro inmediato lo dirá, según corone o no con éxito los dos grandes retos que encara en esta etapa: presentar presupuestos, algo que no logró su antecesora, María Jesús Montero, y conseguir un acuerdo entre las comunidades para sacar adelante la reforma del modelo de financiación autonómica, que lleva doce años caducado.

La reunión del gabinete de Pedro Sánchez ha sido la primera tras la remodelación del Ejecutivo, obligada por la marcha de la ex vicepresidenta primera y ex titular de Hacienda a Andalucía para ser el cartel del PSOE en las elecciones a la Junta del 17 de mayo. La vacante de la que era número dos del Gobierno ha sido cubierta por Carlos Cuerpo, para dejar a Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda, por detrás de su 'enemigo íntimo' en el escalafón del Ejecutivo. Ambos, Cuerpo y Díaz, han mantenido desavenencias en público y a puerta cerrada.

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Carlos Cuerpo hizo de telonero

Antes que Arcadi España, posó ante las cámaras el propio Carlos Cuerpo. La incorporación o ascenso del político valenciano y del ministro de Economía representa una apuesta de Pedro Sánchez por poner en valor la gestión económica, un aspecto que ha estado fuera del foco del debate público pese a que España es uno de los países que mejor salud macro presenta y cuyos indicadores de crecimiento del PIB duplica la media de la UE. Al contrario que en otras legislaturas y contextos, la cuestión económica ha estado sistemáticamente ausente de las preguntas de control al Gobierno en el Congreso. Es muy revelador del lógico escaso interés que para la oposición brinda ese campo. Y explica que Moncloa quiera circular desde ya en modo económico y con perfiles políticos pero más abonados al diálogo y la generación de consensos que a la trifulca.