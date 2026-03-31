El subdirector de Emergencias valenciano declara que Presidencia de la Generalitat pidió la llamada de Aemet que más tarde se filtró manipulada

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha declarado este martes en el juzgado de instrucción 6 de Llíria como testigo en la causa que investiga la filtración de la llamada entre una operaria de Aemet y otra del 112 el día de la dana en Valencia. Una llamada que más tarde se manipuló y filtró a los medios para cuestionar el papel de la agencia estatal en la gestión de la catástrofe. Suárez ha señalado que la orden para buscar esta grabación procedía de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

El alto cargo de Emergencias ha testificado que el entonces subsecretario de la Consellería de Justicia, Ricardo García, se desplazó al centro de coordinación de Emergencias, sede del 112, en busca de la grabación. Según ha dicho, era una orden de Presidencia y era "urgente", por lo que entró en la sala donde se escuchaban las llamadas y no abandonó el centro hasta conseguirla. El testigo ha asegurado que García extrajo la llamada y se la guardó en un 'pendrive'.

Así, el subdirector de Emergencias ha confirmado lo que declaró ante la Guardia Civil, a la que informó de que tanto García como el director general, Alberto Martín Moratilla, accedieron y copiaron en una memoria portátil dicha llamada entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Ricardo García fue cesado en el cargo el pasado 3 de diciembre y Alberto Martín el 16 de enero.

El Equipo de Investigaciones Tecnológicas (Edite) de la Policía Judicial de la Guardia Civil identificó a los técnicos del departamento de Emergencias vinculados al área de comunicaciones y tecnológica así como a los superiores de la trabajadora del 112 que participó en aquella llamada. Entonces, se entrevistó con Suárez y este les informó de que la llamada objeto de investigación se almacena en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos.

Los usuarios, según el informe de la Guardia Civil, "no necesitan para su acceso pasar ni siquiera el 'firewall' que lo protege, dado que dichos accesos tampoco quedan reflejados en este. Además, se pudo saber que a nivel de credenciales este sistema está restringido a unos poco usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red que tenga conocimiento de las dichas credenciales podría acceder al sistema" sin que quede registro alguno. No obstante lo anterior, Suárez explicó que tanto Ricardo García García como Alberto Martín Moratilla habrían obtenido copia de dicha llamada.

En la llamada, la predictora de Aemet informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la Dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia, pero el audio que se filtró estaba recortado y solo se le escuchaba asegurar que no iba a "marear con más avisos" y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior". También se ocultaba cómo, más tarde, la meteoróloga advertía "a las 3 de la tarde empieza lo peor como hasta allá las 6 de la tarde", y que al final la técnica de Emergencias concluía: "Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias, con todos los caudales, pero bueno, poco a poco".

El juzgado abrió la investigación el pasado 9 de julio por presunto delito de revelación de secretos a partir de una denuncia de la Fiscalía Provincial, a su vez basada en un escrito de la Aemet. Así, ordenó al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil que indagase en los protocolos de conservación de las llamadas del centro de coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, así como "el método de acceso a las grabaciones y la determinación de la persona o personas que accedieron" a la grabación en cuestión entre el día de marras y el 12 de febrero de 2025.

El instituto armado ha aportado documentación sobre el sistema integrado de gestión y comunicaciones de emergencias, que conecta a través de la plataforma Coordcom al departamento del 112 con decenas de "agencias integradas", tanto servicios de emergencias, cuerpos de rescates, compañías públicas estratégicas y agencias como la Aemet. En este sistema se registran todos los contactos de una emergencia y, según explica la documentación recabada, "todos los datos se registran en la base de datos", que además cuenta con un plan de copias de seguridad. La plataforma "registra y almacena las grabaciones de las comunicaciones gestionadas" y quedan alojados "tanto los ficheros de grabaciones cono los ficheros adjuntos a los “casos”, de manera que toda la información reside centralizada en dicho reposltorio".

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Aunque la jueza ofreció acciones legales tanto a la agencia estatal como a la Generalitat Valenciana, responsable del servicio del 112, solo la primera se ha presentado en calidad de perjudicada, al considerar "evidente" que se buscó menoscabar su prestigio con la filtración malintencionada. Será defendida por la Abogacía del Estado. Por su parte, la administración autonómica ha decidido no personarse en la causa.