Semana Santa
Ayuso confunde la Madrugá y el Jueves Santo de Sevilla tras no salir al balcón de la Macarena y se ve obligada a rectificar tras las críticas
La presidenta madrileña difundió un mensaje sobre la Madrugá con imágenes del Jueves Santo y abandonó la Basílica de la Macarena antes de la salida
J. A.
La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Semana Santa sevillana, acompañada de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, fue una de las pocas imágenes políticas que dejó el Jueves Santo y la Madrugá sevillana. Tras su presencia en Málaga, donde asistió al traslado del Cristo de Mena, se desplazó a Sevilla donde estaba anunciada su presencia durante la Madrugá.
Su recorrido arrancó en el balcón de Carlos Herrera en la Cuesta del Bacalao. Y estaba confirmado que a continuación acudiera a la Basílica de la Macarena, en cuyo palco se encontraba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la ministra de Educación, Milagros Tolón, o el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz. Hasta allí se desplazó pero sólo saludó a la hermandad en el interior de la basílica sin llegar ni siquiera a salir al balcón. Instantes después, antes de que finalizara la salida, abandonó la basílica.
La polémica llegó, no obstante, a continuación. Difundió un mensaje en redes sociales destacando a la Madrugá como "una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del mundo". Pero lo hizo acompañando su mensaje de imágenes de las hermandades del Jueves Santo dado que realmente no llegó a asistir a la Madrugá. Este mensaje encontró numerosas respuestas en redes sociales hasta que la presidenta se vio obligada a retirarlo.
Lo sustituyó por otro más acorde con las imágenes que había grabado: "La Santa en Sevilla... Es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del mundo".
De nuevo, sin Juanma Moreno
La visita de Isabel Díaz Ayuso a Andalucía, con presencia en Málaga y en Sevilla, volvió a estar marcada por la ausencia de Juanma Moreno, que se encuentra en plena precampaña electoral para los comicios del 17 de mayo. El presidente tenía previsto desplazarse a Jaén y mantuvo su agenda.
Sí la acompañaron los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y Sevilla, José Luis Sanz, además de miembros del Gobierno andaluz como la consejera de Hacienda, Carolina de España, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, o la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo.
La presidenta ya acudió a Sevilla en otra ocasión para recibir un premio al que no asistió el presidente andaluz, Juanma Moreno. Sí estuvo acompañada entonces por alcalde con quién también compartió agenda oficial en Nueva York recientemente.
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