Podemos critica el acuerdo recién firmado con IU y Sumar para ir en coalición en Andalucía: "No refleja nuestro peso"

Podemos desembarca en la coalición Por Andalucía y trae consigo las primeras turbulencias. El partido ha firmado in extremis un acuerdo para integrarse en la coalición junto a IU, Movimiento Sumar, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, después de meses rechazando el acuerdo. Pero la firma ha venido acompañada de sus primeras críticas. "No refleja el peso político de nuestra formación", destaca el partido en una nota de prensa difundida a los medios.

La formación morada, que lleva meses rechazando cualquier diálogo con el resto de formaciones, ha dado esta semana un volantazo a su estrategia, después de los malos resultados cosechados en Aragón y Castilla y León, donde obtuvieron un 0,9 y 0,7% del voto, respectivamente. La semana pasada activó las primeras negociaciones, tal como avanzó EL PERIÓDICO, y este viernes, el mismo día en que expiraba el plazo para registrar las coaliciones, cerró el pacto para las elecciones del 17 de mayo. El anuncio de los morados ha venido acompañado de reproches al acuerdo y el autoelogio a su posición.

"Gracias a la generosidad y responsabilidad de Podemos en las elecciones andaluzas no habrá tres papeletas a la izquierda del PSOE", defiende el partido morado en el comunicado. La coalición Por Andalucía arrancó oficialmente en septiembre y los acuerdos para las listas electorales estaban cerrados desde hace meses entre el resto de integrantes de la coalición.

Este jueves, en una reunión de diez horas, las distintas formaciones negociaron el encaje que podrían tener los morados en este acuerdo, y la propuesta final fue encabezar la lista por la provincia de Jaén y tener el número dos por Sevilla -detrás del candidato, Antonio Maíllo-, y por Málaga, -detrás de Ernesto Alba-. Ninguna de estas posiciones logró escaño en las elecciones andaluzas de 2022, y en Podemos ya hay quien da por hecho que quedarán sin representación.

Con el acuerdo, sin embargo, se evitan un nuevo varapalo electoral en solitario como los vividos en febrero en Aragón y Castilla y León. Ninguna de las encuestas publicadas sobre los comicios andaluces daba a los morados opción alguna de lograr representación en caso de ir por separado. Una situación que llevó al partido a replantear su estrategia en el último momento, ante las voces de la federación andaluza que reclamaban desde hace meses la unidad.

El cambio de estrategia en Podemos se ha materializado este mismo martes, cuando convocó una consulta exprés, de 24 horas, a su militancia donde el 80% dio vía libre al partido para firmar acuerdos electorales. La dirección de Podemos Andalucía se reunió este viernes para ratificar el acuerdo negociado el día antes. El Consejo Ciudadano aprobó, con 20 votos a favor y seis abstenciones, adherirse a la coalición y "primar los intereses colectivos de nuestro pueblo".

El partido daba así un volantazo a la estrategia emprendida por la dirección nacional para mantener su hoja de ruta en solitario y tratar de forzar a IU a romper con Sumar a nivel estatal. Desde principios del año pasado, IU ha hecho numerosos llamamientos a los morados para cerrar un pacto con antelación, pero el rechazo de Podemos a cualquier acuerdo, condicionándolo a la salida del Gobierno y abandonar la coalición de Yolanda Díaz, llevó a darlo por perdido.

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