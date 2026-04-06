Juan Carlos I no coincidió con Juanma Moreno y sí saludó de forma privada al alcalde de Sevilla en La Maestranza

No hubo días de preparativos ni semanas de antelación. Personas de confianza de Juan Carlos I en Sevilla aseguran que la visita del emérito el Domingo de Resurrección "se preparó en unas 48 horas". "Al Rey no se le llama, él llama cuando quiere algo", zanjan sobre cómo se gestó esta visita relámpago cargada de simbolismo. Su deseo era volver a pisar España después de que el pasado marzo tuviera que suspender su presencia para participar en las regatas de Sanxenxo por motivo de la guerra de Irán. Volverá "prontísimo", desveló el propio Juan Carlos a los micrófonos al abandonar el hotel donde se ha alojado en Sevilla. Se le espera en Galicia de nuevo a mediados de abril.

Juan Carlos I recibió de forma oficiosa varias sugerencias de personas de su confianza para convencerlo de que volviera a España en la reaparición de Morante de la Puebla. Esos gestos terminaron traduciéndose en una invitación oficial del Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Marcelo Maestre León. El vínculo es estrecho. El rey Felipe VI es el actual Hermano Mayor de esta institución privada que reúne a la nobleza y que es propietaria de la plaza de toros de La Maestranza. Durante 21 años lo fue su padre, desde 1993 a 2014. El lazo entre el estamento nobiliario sevillano y los reyes es muy cercano. La visita quería trasladar con claridad el respaldo al emérito para su regreso a España.

Silencio de Casa Real

La Casa Real no ha querido decir nada sobre esta visita. "Nada que comentar", indicaron fuentes de la institución. Dado el vínculo de los maestrantes de Sevilla con el rey Felipe VI sería extraño que la visita se hubiera organizado sin haberlo informado previamente. La visita de desvistió de todo lo institucional. Se dio a conocer en el portal taurino Mundotoro el pasado sábado y se comunicó que no ocuparía palco oficial. Hasta el punto de que no hubo encuentro ni saludo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también asistió a los toros. Sí hubo un "saludo privado" con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que "tuvo ocasión de saludar al rey emérito en la plaza de toros", informan desde su equipo. "El Ayuntamiento no tuvo relación alguna con la visita ni ha intervenido en protocolo", aclaran. Desde el Gobierno andaluz indican que el emérito no se cruzó con el presidente. Esperaban que a lo mejor a la llegada a La Maestranza habría saludo con Moreno, que está de intensa precampaña electoral, pero "subió directo al palco de los maestrantes", indican. No han trascendido fotos de Juan Carlos con políticos o referentes institucionales.

Se ha buscado un espacio de seguridad y confort, donde el emérito iba a estar blindado y en un lugar donde estaban garantizadas las muestras de cariño y respaldo. Pasó pocas horas en Sevilla pero se rodeó de "buenos amigos", como Javier Benjumea o Vicente Dalmau, propietario de las bodegas Marqués de Murrieta, que le organizaron un almuerzo privado en el club Pineda, al que acudió con la infanta Elena y sus nietos, y donde también fue aclamado a su llegada. Almorzaron unas 18 personas en el restaurante de este exclusivo club sevillano, donde el acceso está muy restringido (hacerse socio cuesta entre 60.000 y 80.000 euros y no todo el mundo es bienvenido). "Quédese, no se vaya más" o "Cuándo volverá definitivamente a España" , fueron algunos de los comentarios que aseguran recibió a su paso por la capital andaluza. “Cuando pueda”, se limitó a contestar.

Blindado por sus amigos

La ovación del público en La Maestranza fue rotunda, todos los toreros les brindaron sus faenas y posteriormente se hizo un reportaje fotográfico, difundido por Lances de Futuro, la empresa que gestiona la plaza, con poses solemnes y elevada calidad pictórica en las imágenes en las que todas las cuadrillas arropan al emérito. El empresario José María Garzón ha estado personalmente encima de los detalles. No cabe duda de que todo se ha preparado con atención para trasladarle un mensaje de apoyo, en un momento en el que sus amigos vuelven a insistir en que vuelva a España y se baraja como hipótesis que traslade su residencia de Emiratos Árabes a Portugal.

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Juan Carlos I hizo en Sevilla su primera aparición pública desde que se desclasificaron los papeles del golpe de Estado del 23F, que apuntalaron el papel del emérito contra el golpe militar y a favor de la democracia. En ese momento se abrió de nuevo el debate sobre la necesidad de que Juan Carlos I vuelva a residir en España y deje atrás Abu Dhabi, donde se marchó en 2020 tras varios escándalos fiscales en España, con pago de 4 millones a Hacienda para regularizar su situación, y sobre su fortuna opaca que una investigación fiscal en Suiza cifró en 100 millones de euros. “La decisión de regresar a España es del Rey Juan Carlos”, aseguró Casa Real. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió su vuelta y el Gobierno aseguró que “no se opone”. Si vuelve a su país, Juan Carlos tendría que fijar su residencia fiscal en España y pernoctar en un lugar diferente a La Zarzuela, algo puesto por escrito por padre e hijo en sendos comunicados en 2022 y a que rechaza ahora el emérito.