Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Tribunales

En directo | Segunda jornada del juicio de la trama Kitchen

Trece años después, son juzgados otros nueve acusados, entre ellos el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el ex director adjunto (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo

DIRECTO | Segundo día del juicio sobre la trama Kitchen / Sara Fernández

EFE

Madrid

Este martes se retoma, de nuevo con cuestiones previas, el juicio del caso Kitchen que analiza una presunta operación parapolicial ordenada supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos comprometedores en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

Al tiempo que en el Tribunal Supremo empezará el juicio de las mascarillas contra un exministro del PSOE, José Luis Ábalos, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) volverá a sentarse por segundo día consecutivo en el banquillo Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en el gabinete de Mariano Rajoy que enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Noticias relacionadas y más

Trece años después de que presuntamente se orquestara la operación y ocho años después de que saliese a la luz, son juzgados otros nueve acusados, entre ellos el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el ex director adjunto (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo, pues esta es una de las piezas del llamado caso Tándem en el que se investiga a este policía ya jubilado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  2. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
  3. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
  4. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  5. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  6. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  8. El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

Ultimando los preparativos para el izado de los tableros del nuevo puente "Emilio Llamedo", sobre el río Sella, en Arriondas

Ultimando los preparativos para el izado de los tableros del nuevo puente "Emilio Llamedo", sobre el río Sella, en Arriondas

Así se ve un eclipse solar total desde la nave Orión

Así se ve un eclipse solar total desde la nave Orión

Tito Ramírez: "Solo los más locos quedamos en pie"

Tito Ramírez: "Solo los más locos quedamos en pie"

En imágenes: Preparativos para el izado de los tableros del puente Emilio Llamedo

En imágenes: Preparativos para el izado de los tableros del puente Emilio Llamedo

Anabel Pantoja emite un comunicado a todos su seguidores tras lo ocurrido: "Os presento a esta barriga no embarazada"

Anabel Pantoja emite un comunicado a todos su seguidores tras lo ocurrido: "Os presento a esta barriga no embarazada"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros

Radiación espacial: a qué se arriesgan los astronautas de Artemis II y las misiones del futuro

Radiación espacial: a qué se arriesgan los astronautas de Artemis II y las misiones del futuro
Tracking Pixel Contents