El Gobierno deja en manos del “criterio técnico” la decisión sobre el traslado temporal del ‘Guernica’ a Bilbao que exige el PNV

El Gobierno sigue dejando en el aire su decisión sobre si atender o no la reivindicación del gobierno vasco para trasladar temporalmente el ‘Guernica’ a Bilbao, pero la enfría al vincularla a los “criterios técnicos y profesionales”. Precisamente, el informe de conservación del museo Reina Sofía que el ministerio de Cultura tiene sobre la mesa pone reparos a trasladar el icónico ‘Guernica’ de Pablo Picasso al museo Guggenheim de Bilbao advirtiendo que cualquier movimiento podría comprometer seriamente su estado de conservación.

“La postura del Gobierno es siempre respetar y analizar los criterios técnicos y profesionales, es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura”, ha tratado de zanjar la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. El lehendakari Imanol Pradales reiteró la petición del traslado temporal en su reunión en La Moncloa antes de Semana Santa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante la posibilidad de un rechazo por parte del Ejecutivo apoyándose en los informes técnicos, Pradales quiso elevar cualquier decisión al ámbito político. “Sería un grave error político cerrar esta cuestión con el informe de conservación del museo Reina Sofía", avisó entonces. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha apuntado en la misma línea al considerar que ese traslado temporal de ese cuadro al Museo Guggenheim es "posible" y que es cuestión de "voluntad política".

La postura de los nacionalistas vascos ha generado una polémica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en redes sociales ha calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas". La pretensión del gobierno vasco es exponer en Bilbao el cuadro entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

"La pelota está en su tejado"

Las palabras de Ayuso han servido al Ejecutivo para diferenciarse y contraponer su voluntad de diálogo. “Desde luego, nunca va a ser la posición del gobierno el recurrir a insultos y a descalificaciones a ciudadanos y ciudadanas de una comunidad autónoma como sí que hemos visto por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, arremetió tratando de mostrar empatía con los dirigentes del PNV. “Ese nunca va a ser el ‘modus operandi’ del gobierno”, añadió.

Archivo - Varias personas en el Museo Reina Sofía ante el Guernica / Ricardo Rubio / Europa Press

Los técnicos del Reina Sofía sostienen que, aunque la obra se mantiene hoy en condiciones estables gracias a un “riguroso control” ambiental, un movimiento volvería a someterla a un riesgo que consideran inasumible: las vibraciones inevitables del transporte. Dicha exposición, apuntan podría provocar nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de capa pictórica e incluso desgarros en el soporte de la pintura.

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"La pelota está en su tejado. Que respondan" emplazaba Pradales este domingo en Bilbao, durante su discurso en el acto de celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca). Para ello, ha reclamado "valentía política" y se preguntó por qué "sacaron a Franco de su tumba" en Cuelgamuros, pero "no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi".