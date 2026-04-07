JUICIO KITCHEN
El tribunal rechaza suspender el juicio para investigar a Cospedal e incluir al PP como beneficiario de la Kitchen
Los magistrados defienden que la Audiencia Nacional es la competente para juzgar la operación parapolicial contra Luis Bárcenas
Los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló han rechazado suspender el juicio del caso Kitchen para investigar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como reclamó este lunes la acusación popular que ejerce el PSOE. "Si se ha sobreseído una acusación contra un persona el instructor es soberano", ha destacado Palacios, que también ha informado de que no se incluirá al PP como partícipe a título lucrativo ni como responsable civil subsidiario, otras de las demandas de los socialistas.
La decisión del tribunal va en el mismo sentido que reclamó la Fiscalía Anticorrupción que pidió que no se suspendiera la vista oral para reabrir la causa contra la ex dirigente del PP y el empresario Ignacio López del Hierro, según indicó el fiscal César de Rivas Verdes, quien resaltó que el órgano competente para reabrir la causa es el juzgado de instrucción.
Fiscalía Anticorrupción
El Ministerio Público se opuso a la petición realizada por la abogada que representa al PSOE en el juicio, Gloria de Pascual, al mismo tiempo que argumentó que el órgano competente para reabrir el procedimiento contra Cospedal sería el Juzgado Central de Instrucción que ya sobreseyó la causa contra la exdirigente del PP: "El órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocar esa situación procesal".
Además, el Ministerio Fiscal consideró que el tribunal no tenía competencias para considerar al PP, como pidió el PSOE, como partícipe a título lucrativo del espionaje a Luis Bárcenas, ya que la operación parapolicial encabezada por el comisario José Manuel Villarejo trataba de impedir que al extesorero del PP reconociera la existencia de una caja 'b' en el seno partido.
Por otra parte, los magistrados han confirmado que la competencia para llevar a cabo el juicio de Kitchen es de la Audiencia Nacional, al mismo tiempo que han explicado que de enviarlo a la Audiencia Provincial de Madrid se producirían dilaciones injustificadas: "Lleva 13 años y a los primeros que les duele es a este tribunal".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España