Bloqueo político
Vox afirma que si las negociaciones con el PP fueran bien, ya habría acuerdo en Extremadura
Pepa Millán asegura que las conversaciones con los barones del PP avanzan, aunque los problemas provienen de la dirección nacional de los populares
Redacción
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que si las negociaciones con el PP para formar gobierno en Extremadura fueran "fantásticamente bien" ya se habría cerrado un acuerdo. "Si fueran fantásticamente bien, pues ya se habría cerrado un acuerdo. Si fueran estrepitosamente mal, pues ni contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo", ha afirmado en la Cámara Baja.
Millán ha explicado que las negociaciones en Extremadura, y también en Aragón y Castilla y León, continúan tras la Semana Santa: sigue habiendo conversaciones y el afán de Vox es "sacar adelante lo antes posible" los pactos que reflejen los deseos que han expresado los españoles en las urnas.
Negociación discreta
En declaraciones recogidas por EFE, la portavoz de Vox ha insistido en que no va a airear detalles de las negociaciones porque lo que corresponde es ser discretos para ser rápidos y no perderse en "titulares malintencionados" ni en "relatos mediáticos" que tienen "la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos".
Millán ha dicho que en Vox no entienden la insistencia del PP en sacar la negociación "de donde debe estar", que es "con los equipos de negociación de ambos partidos", en lugar de "traerla a la rueda de prensa o las tertulias".
En ese sentido, la diputada de la formación ha asegurado que aunque el PP diga que no entiende cuál es el escollo de Vox para no alcanzar acuerdos, el partido de Alberto Núñez Feijóo sabe "perfectamente" cuáles son las condiciones del partido de Santiago Abascal.
Choque nacional
Fuentes de Vox han apuntado que las negociaciones con los barones territoriales del PP van bien, pero han incidido en que los baches que están llegando proceden de la dirección nacional de los populares.
La portavoz de Vox ha sido preguntada también por si la formación está dispuesta a votar a favor del PP para presidir la Mesa de las Cortes en Castilla y León y ha explicado que lo que no van a consentir es que la presida un candidato del PSOE.
"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las instituciones no estén bajo el control del PSOE", ha dicho, aunque la confianza en el PP "tampoco es plena" porque "han demostrado" que dicen una cosa y luego "hacen otra".
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