Tribunales
La jueza acepta la personación de la Junta de Andalucía en la causa de Adamuz para reclamar gastos y perjuicios
La decisión judicial llega después de rechazar que los ayuntamientos de Huelva, Punta Umbría y Lepe se constituyan en acusación popular
Redacción
La jueza titular de la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil. A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explica que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero "no podrá pedir pruebas ni diligencias de instrucción", según informa Europa Press.
El Gobierno andaluz confirmó este miércoles, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ha solicitado personarse en las diligencias abiertas. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reclamó que "se llegue hasta el final de la investigación", una aspiración sobre la que aseguró que "se lo debemos a las víctimas, a sus familiares", y reivindicó "acompañarles aquí y en los tribunales".
Ayuntamientos onubenses quedan fuera
Esta decisión judicial llega después de que la instructora haya denegado a los ayuntamientos de Huelva, Punta Umbría y Lepe su personación como acusación popular. Así, recuerda que se trata de una iniciativa reservada por la Constitución a los ciudadanos y también que la acusación pública en los procedimientos penales ya es ejercida por el Ministerio Fiscal.
Se da la circunstancia de que la mayoría de las víctimas del accidente ferroviario son onubenses y de hecho, la asociación de afectados por esta tragedia ha nacido en esa provincia. Los consistorios de Huelva y de Punta Umbría ya han recurrido esta decisión de la plaza 2 de Instrucción de Montoro.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)