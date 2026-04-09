El PP descarta la repetición electoral en Extremadura y Vox eleva el pulso: "Si hay gobierno, será por el Altísimo"

"La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos. Ni más, ni menos, porque a nosotros nos dio la gana. Y les voy a decir más: si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queramos y porque nos dé la gana". Son palabras del portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, a menos de un mes de la fecha límite que permite el Estatuto de Autonomía para formar gobierno y evitar la repetición electoral.

Se ha pronunciado así durante su intervención en el pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves para convalidar el decreto ley que suaviza el bloqueo del gobierno en funciones, una de las sesiones más broncas que se recuerdan en la Asamblea de Extremadura. El texto entró en vigor hace un mes por un acuerdo previo del PP y Vox, pero su ratificación en la Cámara, lejos de acercar el pacto de gobierno, ha vuelto evidenciar las tensiones entre ambos partidos, con un socio que aprovecha cada oportunidad para elevar la presión sobre el PP y, especialmente, María Guardiola.

"Altura de miras"

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha presentado en la Cámara el decreto que modifica la Ley 4/2015 de transición entre gobiernos para suavizar el bloqueo de la Junta de Extremadura en funciones. En su intervención, ha citado los últimos datos positivos en empleo, empresas o turismo para demostrar que la dilación del pacto no se está traduciendo en una parálisis para la región.

"Este es le camino que vamos a seguir recorriendo los próximos cuatro años, y lo haremos con la mayoría de esta Cámara, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Vox, con responsabilidad, altura de miras y con la idea de una Extremadura mejor", ha dicho tras cerrar la puerta a la repetición electoral. Bautista ha reconocido que la negociación entre el PP y Vox se está dilatando en el tiempo "más de lo deseado", pero ha recordado que sigue dentro de los límites legales y que incluso existen precedentes: en 2019, la formación del gobierno de España se demoró casi nueve meses, con repetición electoral incluida.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Debate bronco

El tono conciliador de Bautista ha contrastado con la intervención de Óscar Fernández, marcada por el desafío, la exhibición de fuerza y el recordatorio constante de que cualquier salida política para el PP sigue dependiendo de Vox. El contenido técnico del decreto ha quedado pronto sepultado por el tono del debate.

Fernández ha dejado claro que su apoyo a esta reforma legal no responde a un acercamiento en las posiciones, sino a la necesidad de aplicar "una corrección justa y necesaria" a un problema que el PP ha generado dos veces: primero con la aprobación de las leyes "inútiles y folclóricas" de José Antonio Monago y después provocando, al adelantar las elecciones, una situación política "donde no ha habido manera de que todavía se articule una mayoría de Gobierno". "Evidentemente, se les han visto las costuras y lo que te rondaré morena, porque todavía ustedes no han visto nada", ha afirmado.

Frente a esa falta de previsión del PP, "que tiró un triple y no dio ni en el aro, porque quería una mayoría absoluta para quitarse la voz de en medio y resulta que ahora en vez de cinco tiene 11", Vox actúa "con responsabilidad y sin pedir nada a cambio", pero también sin olvidar que ha sido el PP quien ha generado "no una, sino dos veces el problema". "A mí no se me olvida nada, y mucho menos los agravios", ha continuado Fernández en una nueva advertencia a la bancada popular.

Descalificaciones a la izquierda

Lejos de rebajar el tono, la intervención ha ido subiendo de temperatura hasta desembocar en un tramo final plagado de descalificaciones y alusiones personales dirigidas al bloque de la izquierda.

Fotogalería | El pleno de la Asamblea de Extremadura en imágenes / Javier Cintas

"En nuestro partido está el que quiere. El que no quiere se puede ir. En nuestro partido, generalmente, la gente vive de su trabajo. Lo que no hacemos nosotros es clavar un piolet y asesinar a cualquiera de nuestro partido que no esté de acuerdo con nosotros. Tampoco enterramos a la mujer de nadie en nuestro jardín", ha dicho en refernecia a "los comunitas, comunistas derivados, primos hermanos, etc" que se sientan en el hemiciclo extremeño.

"Les veremos echar espuma por la boca, y yo me alegraré infinitamente", ha continuado para después recibir la primera llamada al orden del presidente de la Cámara, Manuel Naharro. "Seguramente, señora De Miguel, a usted le ponen 80.000 pavos encima de la mesa y firma que mato a Manolete, no tengo ninguna duda. Pero nosotros somos diferentes", ha rematado después Óscar Fernández en respuesta a las críticas por el retraso del pacto de gobierno.

Pleno de investidura

En respuesta, el adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Juan Luis Rodríguez Campos, se ha dirigido a Fernández Calle para decirle que la gente quiere seriedad y acuerdos fruto de los resultados de las últimas elecciones autonómicas, y no venir aquí a provocar que nadie eche "espumarajos por la boca".

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Finalmente, Fernández ha defendido que Vox ha actuado "con responsabilidad" y "sin pedir nada a cambio" para permitir la convalidación del decreto, pero ha acompañado esa apelación de un nuevo aviso político al PP. "He empleado el verbo desbloquear porque me gusta mucho", ha dicho, antes de anunciar que "en el próximo pleno se hablará mucho de desbloquear cuándo, cómo, quién y por qué. Todo negro sobre blanco". Y ha rematado el mensaje con una frase que resume la estrategia de Vox en este nuevo pulso parlamentario: si el decreto ha salido adelante, es sencillamente porque Vox ha querido.