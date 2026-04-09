Discurso en la universidad
El Rey reivindica el papel de España y la UE en la defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis emergentes
Felipe VI subraya la necesidad de una ONU fuerte mientras la endeble tregua de la guerra de EEUU e Israel contra Irán sigue manteniendo al mundo en vilo
Felipe VI situó este jueves a España y a la Unión Europea en el núcleo de la defensa internacional de los derechos humanos en un momento de creciente inestabilidad global, con un alto el fuego en el Golfo Pérsico que no se está cumpliendo. El Rey pronunció un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en Madrid, para conmemorar el 60º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1966. Le acompañó como ministro de jornada el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El jefe del Estado trazó una intervención de marcado contenido en política exterior en la que vinculó la vigencia de estos instrumentos con la respuesta a un escenario atravesado por conflictos, crisis humanitarias y desafíos tecnológicos. Hay que recordar que la guerra de EEUU e Israel contra Irán, que ahora vive una endeble tregua, se lanzó sin el paraguas de la ONU y sin ni siquiera comunicárselo a la OTAN.
El Monarca enmarcó su mensaje en la erosión del contexto internacional, con referencias directas a los conflictos en Oriente Próximo, distintas regiones de África y Asia y la propia Europa, así como al terrorismo y a las crisis humanitarias. Ante ese panorama, defendió la centralidad del derecho internacional —y en particular de la Carta Internacional de los Derechos Humanos— como base imprescindible de la convivencia y de una "paz duradera", en línea con el espíritu que dio origen a los pactos tras las devastaciones del siglo XX.
En ese esquema, Felipe VI atribuyó a la UE y a sus estados miembros un papel de vanguardia en la defensa de la universalidad de los derechos, no como una opción política coyuntural, sino como una exigencia ligada a su identidad histórica. España, subrayó, participa activamente en ese empeño, también desde su posición en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2025-2027, con una agenda que incorpora ámbitos como la discapacidad, la igualdad de género y los derechos digitales.
La inteligencia artificial
La intervención incorporó también una mirada a los retos emergentes, con mención expresa a los desafíos medioambientales y a las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, que obligan a reinterpretar la aplicación de los pactos en nuevas circunstancias. En ese punto, el Monarca situó a la comunidad académica como un actor clave para actualizar el alcance de estos instrumentos.
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