Rufián lanza un guante a Mónica Oltra para 'ficharla' en su ruta de actos con líderes de la izquierda

Primero fue Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, en febrero. Este jueves el escenario lo compartió en Barcelona con Irene Montero, eurodiputada y referente de Podemos para las próximas elecciones generales. Y como no hay dos sin tres, Gabriel Rufián se ha fijado como objetivo añadir un nuevo nombre a su particular ruta de actos con dirigentes de las izquierdas: el de la exvicepresidenta de la Generalitat y recién 'regresada' a la primera línea política, Mónica Oltra.

Lo expresó el propio portavoz de ERC en el Congreso en su acto con Montero en Barcelona. “Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra”, dijo. El guante lanzado para compartir espacio es tan claro y contundente que parecería que el siguiente evento ya está cerrado y lo que hizo Rufián el jueves fue simplemente anunciarlo, como si del tráiler de una película que saldrá próximamente se tratara, pero no.

O al menos eso explican fuentes del entorno de Oltra que se enteraron de la propuesta por las propias palabras que el portavoz de ERC dijo sobre el salón de actos de la Universitat Pompeu Fabra. Estas mismas fuentes ni abren ni cierran la puerta a que se pueda celebrar un evento similar a los otros dos en los que Rufián ha intercambiado opiniones sobre cómo actuar ante la situación actual con dos dirigentes progresistas con nombre más allá del apellido de la sigla partidista.

Ese retrato robot del tipo de acto y debate que está llevando a cabo el dirigente de Esquerra encaja perfectamente con el perfil de Oltra, una figura que trasciende la marca Compromís y que se enmarca dentro del planteamiento que hizo Rufián sobre cómo las fuerzas de izquierdas con implantación territorial han de ser las que lideren las candidaturas en sus respectivas circunscripciones, evitando desgajar el resto de opciones de este espectro en diferentes papeletas que perjudiquen en votos.

Mónica Oltra, durante el congreso de Iniciativa, hace una semana. / Germán Caballero

De hecho, el hilo de conexión entre el discurso de Rufián y el de Oltra ha ganado sintonía en los últimos meses. En agosto, cuando ya comenzaban los rumores sobre un posible regreso a la primera línea, la dirigente valencianista alabó a Rufián y sus primeros movimientos del avispero en busca de una alternativa dentro del espacio a la izquierda del PSOE: "Últimamente me parece bien todo lo que hace, es el único que se sale del molde".

"Muy orgulloso"

Ese mensaje ha tenido guiños constantes por parte del portavoz de ERC hacia la nueva aspirante al Ayuntamiento de València. De hecho, cuando se conoció el archivo del último juez que realizó la instrucción de su caso, Rufián tuiteó: "Vuelve ya, por favor". Con la oficialización del paso adelante hace semanas, escribió: "Alcaldessa". Este jueves, incidió en sus loas y junto a Montero aseguró estar “muy orgulloso de que Mónica Oltra haya dado un paso adelante y haya dicho 'aquí estoy yo, con todo lo que me ha pasado'”.

Frente a las proposiciones de Rufián, fuentes del entorno de Oltra recuerdan que su proyecto está centrado en el ámbito municipal, una forma de desligarse del llamamiento constante de frente amplio que realiza el dirigente de Esquerra para concurrir a las elecciones generales. No obstante, por los movimientos generados ante el paso dado por Oltra, esa unión de todas las izquierdas podría tener en su candidatura al ayuntamiento su primer gran aterrizaje práctico. Quién sabe si Rufián hará el papel de padrino en el bautizo.