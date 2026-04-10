Situación interna
Vox responde a los críticos con más de 36 querellas por difamación
EFE
Vox ha respondido a las denuncias públicas de exdirigentes del partido contra la dirección nacional con más de 36 querellas por difamación y una treintena de solicitudes de rectificación a medios de comunicación.
Así lo ha asegurado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una entrevista en RNE recogida por EFE, en la que ha subrayado que su formación en la única "cero casos de corrupción" y "cero casos de investigaciones tanto de líderes como de sus cuentas", mientras que "hoy el PP y el PSOE son dos caras de la misma moneda".
Ha acusado a populares y socialistas de intentar "embarrar" el debate político porque están "nerviosos" por los juicios contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y contra la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.
"Vox, que aspira a ser una alternativa política, tiene cero casos de corrupción, pero muchos están interesados en meternos en el mismo saco", ha afirmado, tras lo que ha advertido que no lo conseguirán: "Somo un partido limpio", ha proclamado.
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