Cuerpo rebaja la tensión política desde la vicepresidencia primera y potencia su perfil técnico

Carlos Cuerpo ha afrontado sus primeros duelos políticos en el Senado y el Congreso como vicepresidente primero del Gobierno enrocándose en su perfil técnico y alérgico a la confrontación. Un papel que pretende seguir proyectando y que la oposición ya se está encargando de erosionar para bajarlo a la arena del combate partidario. De ahí que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le diese la bienvenida a su primer cara a cara en la Cámara Alta tildándolo como “número dos del ‘sanchismo’” para deconstruir su imagen y situarlo como una continuación de su predecesora, María Jesús Montero, pese a no tener carné del PSOE.

Su elección por parte de Sánchez, señalaba tras la mencionada sesión de control de Senado uno de los ministros con más perfil político y de confrontación del Gobierno, es precisamente para “poner el foco en la economía y evidenciar la debilidad del PP que no tiene proyecto”. Por el momento, lo que sí evidenció tanto en el Senado como su comparecencia al día siguiente en la comisión de Economía del Congreso es una rebaja de la tensión política al envolverse en datos y mostrarse totalmente ajeno al lenguaje de la polarización parlamentaria.

Tras sustituir a Nadia Calviño en diciembre de 2023 al frente de la cartera de Economía encadenó diez meses sin que la oposición le preguntase en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso. La primera pregunta netamente económica no se produjo hasta 537 días (en julio de 2025) después de tomar posesión de su cartera. “Bienvenidos, señorías del PP” ironizó entonces tras reprochar el tiempo transcurrido sin “interesarse por la economía en este Congreso”.

Sus nuevas responsabilidades lo expondrán inevitablemente más al control de la oposición. Esta próxima semana, sin embargo, todavía no se someterá a la sesión de control en el Congreso, pues viajará a EEUU para acudir a las asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco lo hará, pues se encontrará de viaje oficial en China.

En su equipo reconocen que esta primera sesión de control como vicepresidente primero fue una “prueba de fuego” y que su intención es seguir por la misma línea. Evitar provocaciones, sortear el choque político e insistir en la “mano tendida” si de lo que se trata es de “resolver los problemas de la ciudadanía”. La portavoz de los populares en la Cámara Baja, a quien Cuerpo tendrá enfrente en el arranque de las sesiones de control de los martes, llegó a deslizar que el ahora vicepresidente podría estar implicado en los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE: "Usted es el responsable, usted estaba en la sala de máquinas, usted presidía la comisión delegada de Asuntos Económicos".

Sin dejar de mostrar su adhesión al Ejecutivo progresista del que forma parte, pero centrándose en defender el discurso económico y demostrar con ello el supuesto catastrofismo de la oposición. El reparto de papeles tras la última remodelación del Ejecutivo es clara y las diferencias entre perfiles técnicos y políticos se dejaron notar el pasado miércoles cuando comparecían con apenas una hora de diferencia, en sendas comisiones del Congreso, Cuerpo y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Este último no esquivó debates relacionados con la corrupción y entró al choque con PP y Vox, mientras que el nuevo vicepresidente primero orientó la mayoría de su intervención a dar cuenta de las cifras del plan de respuesta a los aranceles y valorar la reacción en los mercados de la tregua temporal de EEUU e Israel en la guerra de Irán.

Presión de Sumar frente a la “moderación”

Cuerpo ha llegado a presumir de una “aproximación de moderación” para llegar a acuerdos, lo que en el caso de Sumar, socios de coalición, ha tenido un efecto contrario traducido en sonoros choques. Por el momento, el sector minoritario del Ejecutivo le ha concedido en una tregua en sus primeros días, pero tiene choques abiertos con Yolanda Díaz en asuntos claves de su departamento como la reducción de la jornada laboral.

Lo que sí se ha hecho esta primera semana desde Sumar es presionarlo para que impulse mediante real decreto ley un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas derivados de la guerra. Un mecanismo que Cuerpo ha pedido a través de una carta enviada a la Comisión Europea.

Noticias relacionadas

El titular de Economía había recibido el encargo de encabezar al área económica del Ejecutivo para desplegar el paquete de medidas anticrisis ya antes de ser nombrado vicepresidente primero. En los últimos días ha repetido que tratará de hacerlo desde el diálogo y el consenso. Hasta ahora con resultados positivos, como se vio en la convalidación del primer decreto para hacer frente a las consecuencias de la situación en Oriente Medio, rearmando la mayoría de investidura y arrancando una abstención al PP.