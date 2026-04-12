Sánchez felicita a Magyar por su victoria en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este domingo a Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría. A través de la red social X, el líder socialista reaccionó a los resultados en el país centroeuropeo, donde Magyar ha arrebatado el poder al ultranacionalista Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

"Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos", ha señalado el Presidente desde su perfil institucional.

Los líderes europeos reaccionan a los comicios

Sánchez no ha sido el único líder europeo en reaccionar a la victoria del partido conservador y europeísta Respeto y Libertad. El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha felicitado a Magyar por el triunfo. "Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida", ha señalado también en X.

Emmanuel Macron, por su parte, ha celebrado los resultados por el "apego" del pueblo húngaro a la Unión Europea. "Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", ha señalado el presidente francés en redes sociales.

Desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen se ha mostrado satisfecha de que Hungría retome "su camino a Europa" tras la victoria del partido opositor húngaro Tisza. "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirma la mandataria.

Meloni agradece a Orbán "la intensa colaboración de estos años"

En cuanto a Italia, Giorgia Meloni ha felicitado al candidato electo, deseándole en nombre del Gobierno italiano "un buen trabajo". Además, ha agradecido a Viktor Orbán "la intensa colaboración de estos años".

"Agradezco a mi amigo Viktor Orbán por la intensa colaboración de estos años, y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su Nación. Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que continuaremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los comunes desafíos a nivel europeo e internacional", ha indicado la presidenta de la República Italiana.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se ha sumado a las felicitaciones, calificando la cita electoral de este domingo como un "momento histórico" para el país y para la democracia europea.

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"Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea", escribió el líder británico en su perfil de la red social X.