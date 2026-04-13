Bolaños replica al juez Peinado tras procesar a Begoña Gómez: “Un tribunal imparcial lo revocará”

El Gobierno vuelve a revolverse contra una decisión del juez Juan Carlos Peinado. El cierre de la instrucción del caso Begoña Gómez para procesar por cuatro delitos a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha replicar a Peinado ante un proceso que ha calificado de “daño al buen nombre de la justicia” y que, “seguramente, será irreparable”. Tras apuntar que la instrucción habría “avergonzado a muchos ciudadanos”, así como a “jueces y magistrados”, ha deslizado prevaricación en una primera valoración en respuesta a los medios antes de participar en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ: “Confianza absoluta en que un tribunal superior, imparcial, vaya a revocar las decisiones que están en esta instrucción”.

“Donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer”, ha concluido el titular de Presidencia y Justicia. Bolaños ha recalcado que llama su atención la decisión “sobre todo por lo dicho por la Audiencia Provincial”. “Sigue sin haber nada”, ha recalcado para insistir en que la investigación “tendrá que ser resuelta y analizada por un tribunal superior, imparcial e independiente que tomará decisiones que sean conformes a derecho”.

Preguntado directamente sobre si considera entonces que el juez Peinado habría prevaricado, se ha limitado a contestar que habría respondido a eso “con claridad”. En esta línea, ha abundado que “se imaginará cuáles son mis opiniones personales al respecto”. Con esta decisión, el magistrado ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

La resolución ha causado indignación, pero no sorpresa en el PSOE. Fuentes del Partido Socialista destacaron que "justo cuando va a haber una rueda de prensa del presidente del Gobierno en un viaje internacional" o "cuando se conocen novedades judiciales que afectan a la cúpula del PP o a Mariano Rajoy", en referencia a la sesión de este lunes del juicio por el caso Kitchen , "el juez Peinado nos sorprende con alguna resolución que afecta a la mujer del presidente".

La cúpula socialista cree que Peinado trata de comprometer justo hoy la comparecencia de Pedro Sánchez desde Pekín en la mañana del martes. O incluso que pretende así tapar la jornada del juicio de Kitchen en la que ha salido a relucir la supuesta implicación del expresidente Rajoy. El PSOE cree que "la instrucción del juez Peinado lleva años siendo una vergüenza" y por ello en muchas ocasiones ha tenido que ser corregida por la Audiencia Provincial de Madrid.

"No hay nada"

Los socialistas consideran que "no hay nada, ninguna responsabilidad penal" por parte de Begoña Gómez en este caso, "solo hay un intento desesperado del magistrado por perjudicar al presidente del Gobierno, al PSOE, y por proteger al PP de sus responsabilidades en otros casos".

La decisión coincide con Begoña Gómez en China, invitada por las autoridades del gigante asiático como acompañante en el viaje oficial de Pedro Sánchez a Pekín. Este mismo jueves, se cumplirán dos años desde que el juez Juan Carlos Peinado acordase abrir diligencias ante una denuncia presentada por la organización Manos Limpias.

Gómez ha acompañado al jefe del Ejecutivo en diversos viajes oficiales y, precisamente, los hitos de su caso han coincidido repetidamente durante su desarrollo. En el viaje a la India a finales de octubre de 2024, conoció la decisión del juez Peinado de ampliar la investigación para imputarle dos nuevos delitos relacionados con un software de la Universidad Complutense. Concretamente, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Hitos del caso durante viajes internacionales

Cuando acompañó a Sánchez a Río de Janeiro (Brasil) para participar en la cumbre del G20, en noviembre del mismo año, el juez instructor de la causa reclamó a la policía judicial investigar sus cuentas corrientes, además de un certificado al registro civil de su acta de matrimonio con sus “anotaciones marginales”.

Noticias relacionadas

Otros avances relevantes en la causa han coincidido con la presencia del jefe del Ejecutivo en cumbres internacionales, como la última de la OTAN. El 25 junio de 2025, con Pedro Sánchez en La Haya (Países Bajos) para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica donde se resistió a aumentar el gasto en defensa por encima del 2% del PIB, Peinado reclamó al Tribunal Supremo en un auto investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el caso Begoña Gómez. El alto tribunal lo acabó rechazando semanas después, pero entonces obligó a Sánchez a pronunciarse sobre ello en su comparecencia tras la cumbre de la OTAN.