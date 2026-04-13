Espaldarazo de Letizia a la ONU en plena ofensiva de Trump contra el sistema multilateral

Letizia recibirá este martes en el Palacio de la Zarzuela a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ambos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta doble audiencia, más allá de su carácter institucional, adquiere una lectura política especial, teniendo en cuenta el contexto internacional, con Donald Trump retirando a EEUU de decenas de organismos multilaterales, varios de la ONU, y cuestionando abiertamente la utilidad de esta institución.

Las agencias de Naciones Unidas mantienen su presencia formal en muchos países, pero ven limitada su capacidad real de intervención

ACNUR y UNICEF encarnan dos de los principales pilares del sistema internacional de protección, de los refugiados y de la infancia, y ambos operan en la actualidad en escenarios donde su margen de actuación está cada vez más condicionado. La coincidencia de ambas audiencias en la agenda de la Reina proyecta así una imagen de respaldo a ese entramado multilateral en un momento de debilidad, un mensaje que también Felipe VI está enviando en numerosos discursos estos últimos meses en el que Trump ha tomado decisiones al margen de la ONU y de la diplomacia internacional, como la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela, y la guerra contra Irán.

El caso más visible se encuentra en Gaza, donde la ofensiva militar de Israel tras los ataques de Hamas ha generado un entorno en el que las agencias de la ONU (en este caso la UNRWA, la específica para los refugiados palestinos) apenas pueden desarrollar su labor con normalidad. Las restricciones a la entrada de ayuda, la destrucción de infraestructuras y el riesgo para el personal han reducido de forma drástica la capacidad de UNICEF para atender a la población infantil.

A este escenario se suman otros focos donde la acción humanitaria se ve igualmente limitada. En Afganistán, en Libia y en Irán las tresticciones impuestas por las autoridades afectan directamente al mandato de esta agencia. El resultado es un patrón cada vez más extendido: las agencias de Naciones Unidas mantienen su presencia formal, pero ven limitada su capacidad real de intervención. A esa presión sobre el terreno se suma ahora el cuestionamiento político desde una potencia clave como Estados Unidos, tradicional sostén financiero y diplomático del sistema, lo que añade incertidumbre sobre su sostenibilidad futura.

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En este contexto, la agenda de la Reina, haciendo coincidir en la misma jornadas esos dos actos, refuerza una línea de trabajo consolidada en los últimos años y que ha estado centrada en las enfermedades raras, la salud, la infancia y la cooperación internacional. Es con estos gestos a través de los que la Corona actúa como un canal de visibilidad y respaldo institucional a organismos multilaterales en un momento en el que su legitimidad y su margen de actuación están sometidos a tensiones.