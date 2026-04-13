El alcalde de Nueva York participará con un vídeo en la cumbre progresista de Barcelona y otros 40 regidores asistirán presencialmente

Los alcaldes progresistas de decenas de ciudades tendrán un papel importante en la Movilización Global Progresista (GPM, por sus siglas en inglés) que se celebrará el próximo viernes y el sábado en Barcelona. La organización de la cumbre progresista ha intentado hasta el último momento contar con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una de las figuras más importantes del antitrumpismo en EEUU, pero finalmente no viajará a España. Sí participará al menos a través de un vídeo, aunque no se descarta todavía una participación telemática en directo.

Además de Mamdani, sí estarán físicamente en la Fira de Barcelona los alcaldes de la ciudad condal, Jaume Collboni; Bruselas, Philippe Close; Roma, Roberto Gualtieri; Atenas, Haris Doukas; o Muğla (Turquía), Ahmet Aras, entre otros 40 regidores, la mayoría europeos. La cumbre ya cuenta con más de 3.000 inscritos, como ha adelantado EL PERIÓDICO, y cuenta con la confirmación de ocho primeros ministros o presidentes de Gobierno de Europa, América y África.

La primera GPM, que se celebrará en Barcelona, está organizada por el Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez, el Partido Socialista Europeo (PES) y organizaciones como la Alianza Progresista. Para su organización ha contado con el empuje de Sánchez, del presidente del PES, Stefan Löfven, y con el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Fuentes del PSOE, que ha participado activamente en la organización de la cumbre, explican que en la Fira de Barcelona se pondrá a “España como ejemplo y como modelo de éxito, ya que es hoy en día una referencia mundial de progreso”. “Aquí se ha demostrado que es posible combinar el crecimiento económico y el empleo con la justicia social y con la mejora de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos”, añaden. Estas políticas contrastan, como resaltan desde el PES, con el modelo que representan Donald Trump o Viktor Orban, que acaba de perder las elecciones, o con el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que acaba de fracasar en su intento de reformar la Constitución italiana.

En la cumbre catalana participarán más de 100 partidos socialistas o socialdemócratas, los presidentes o primeros ministros de España; Brasil; México, Claudia Sheinbaum; Uruguay, Yamandú Orsi; la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el premier de Barbados, Mia Amor. Además, participarán la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy; o el vicecanciller alemán Lars Klingbeil.

También estarán los jefes de la oposición de decenas de países de los cinco continentes, representantes de la oposición a Trump, representantes políticos de Palestina o del partido Los Demócratas, la formación socialdemócrata israelí que es la oposición a Benjamin Netanyahu. En total, en distintas salas de la Fira se celebrarán más de 63 paneles, reuniones bilaterales o las intervenciones de los líderes en el plenario ya el sábado.

Los líderes, partidos, sindicatos y organizaciones participantes entonarán un No a la guerra global, promoverá la movilización internacional de los progresistas y reivindicará la unidad para no caer en la resignación frente a la "internacional ultraderechista".

El sábado, la cumbre aprobará la Declaración de Barcelona, que está previsto que proclame la "acción común" en defensa de la democracia y del Estado de derecho, a favor de la igualdad, de la transición energética y la lucha contra el cambio climático y a favor del buen uso de la inteligencia artificial y la transformación digital global. Los impulsores de esta primera GPM quieren dar continuidad al evento, que tendrá nuevas ediciones en otras ciudades del planeta. A partir del encuentro de Barcelona, los partidos progresistas esperan que "este nuevo movimiento internacional en defensa de la democracia, la igualdad y la prosperidad tenga continuidad y llegue cada vez a más gobiernos y ciudadanos del mundo", explicaron desde el Partido Socialista Europeo.

Desde el PSOE apuntan que el PP y Vox quieren contraprogramar este encuentro internacional con actos en Madrid y encuentros con la opositora venezolana María Corina Machado. Y explicaron que la oposición socialista y socialdemócrata venezolana también estará en la Movilización Global de Barcelona porque "la oposición al chavismo no es solo María Corina".