El PP, tras el procesamiento de Begoña Gómez: "La tetraprocesada está en Pekín"
La vicesecretaria popular Alma Ezcurra cuestiona que la mujer de Pedro Sánchez acompañe al presidente en su viaje oficial a China, tras ser acusada de varios delitos
"La tetraprocesada está en Pekín". Es lo único que cabe decir, según la vicesecretaria del Partido Popular (PP) Alma Ezcurra, que este lunes se reincorporaba a las labores de portavoz interina de su partido tras su baja por maternidad, acerca del auto de procesamiento del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, conocido este lunes. Un escrito en el que el magistrado pide sentarla en el banquillo por hasta cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Ezcurra aludió así al hecho de que la decisión del juez haya sorprendido a Gómez acompañando a su marido en la visita oficial a China que se desarrolla desde el pasado fin de semana.
Ezcurra, que se explayó menos que en otras ocasiones sobre el caso, y que no lo hizo salvo a preguntas expresas de los informadores que asistieron a su rueda de prensa de reaparición, tras su baja por maternidad de los últimos meses, se preguntó en voz alta si se conoce el caso de "algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por amaño de contratos públicos desde la sede de la Presidencia del Gobierno". Algo que a juicio de la también eurodiputada del primer partido de la oposición "es una situación absolutamente increíble", concluyó. Para la vicesecretaria de la cúpula que lidera Alberto Núñez Feijóo, "como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia", se limitó a decir.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono