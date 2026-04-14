La asociación mayoritaria de jueces exige a Bolaños "respeto" por decir que el procesamiento de Begoña Gómez ha causado "vergüenza" en la carrera

La asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, considera "inadmisibles" las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse la decisión del juez Juan Carlos Peinado de atribuir a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, cuatro delitos de corrupción en un auto que supone un paso previo para mandar su caso ante un tribunal del jurado. Bolaños reaccionó públicamente señalando que esta decisión "ha avergonzado" a muchos jueces y magistrados españoles, y por eso desde esta organización piden respeto y defensa de la independencia judicial.

"Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", señala el comunicado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que recuerda que en un estado de derecho "las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".

El comunicado de los jueces se ha conocido poco después de que el propio presidente del Gobierno, de viaje oficial en China junto a su esposa, se refiriera también a la última decisión judicial sobre su esposa evitando cualquier alusión directa al instructor del caso. Se ha limitado a señalar que “el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. “Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, ha puntualizado Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez, aterriza en el Aeropuerto Internacional de Pekín, a 11 de abril de 2026, en Pekín (China). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Respeto institucional

Los jueces de esta asociación inciden en que lo que necesitan es "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial", también cuando las resoluciones que se dictan "no coinciden con los intereses del Gobierno".

"Sería deseable que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la justicia y, singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los tribunales de instancia, en lugar de emitir valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación", agrega el comunicado.