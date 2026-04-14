Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Cámara Baja

Feijóo reúne en el Congreso a los grupos parlamentarios del PP

La reunión comenzará a las 12.30 horas y, según fuentes populares, estará marcada por la regularización masiva de inmigrantes que el Consejo de Ministros prevé aprobar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. / DAVID MUDARRA-PP

Servimedia

Madrid

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este martes la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja.

La reunión comenzará a las 12.30 horas y, según fuentes populares, estará marcada por la regularización masiva de inmigrantes que el Consejo de Ministros prevé aprobar a lo largo de la mañana.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ya avanzó este lunes que su partido utilizará cualquier "instrumento" o "medida política, parlamentaria o jurídica" contra la "barbaridad" que supone esta medida, especialmente por sus formas.

Y es que Ezcurra subrayó que los términos planteados por el Gobierno cuentan con el rechazo del Congreso, que así lo ha manifestado en varias votaciones, además de las comunidades del PP y de "Europa en general".

No obstante, la 'número tres' del PP no quiso avanzar ninguna medida judicial hasta conocer la letra pequeña del texto. "Lo prudente por mi parte", dijo, "es esperar que salga el texto para decir cuáles son las medidas que adoptaremos" porque "hay un problema de legitimación activa y habrá que ver qué texto sale para decidir qué vías y qué cauces se siguen". Vox, en cambio, sí ha anunciado ya que lo llevará al Tribunal Supremo.

La incógnita es si Feijóo mantendrá esa postura de 'prudencia' mañana. La comparecencia se producirá casi simultáneamente a la rueda de prensa del Consejo de Ministros y el PP no tendrá acceso al texto, previsiblemente, hasta que se publique en el BOE, siempre y cuando se apruebe mañana.

El encuentro con los grupos parlamentarios se producirá a las puertas de las elecciones autonómicas de Andalucía y a poco más un año para las municipales, que precederán a las generales, siempre y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no las adelante.

Noticias relacionadas

Es probable que Feijóo revise la estrategia del principal partido de la oposición, aunque fuentes populares restan importancia a la última remodelación del Gobierno tras la salida de la vicepresidenta María Jesús Montero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
  2. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  3. Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
  4. Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
  5. El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
  6. Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
  7. Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
  8. Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: 'La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo

La Real Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias organiza el primer curso de cata en Oviedo

La Real Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias organiza el primer curso de cata en Oviedo

El Coro Minero de Turón lleva a México la memoria sonora de la minería asturiana: su emocionante espectáculo en el festival "Señardá"

El Coro Minero de Turón lleva a México la memoria sonora de la minería asturiana: su emocionante espectáculo en el festival "Señardá"

Adiós a la baliza v-16: la multa de 200 euros que reciben propietarios de furgonetas tras los controles de la Guardia Civil en busca de la v-19

Adiós a la baliza v-16: la multa de 200 euros que reciben propietarios de furgonetas tras los controles de la Guardia Civil en busca de la v-19

El arzobispo de Toledo confirma que pagan a un cura condenado por abusos a una menor

El arzobispo de Toledo confirma que pagan a un cura condenado por abusos a una menor

El PP y Foro ven "ineludible" la responsabilidad política de Barbón por Cerredo y el Gobierno insiste en que no hay nexo entre los fallos administrativos y el accidente

El PP y Foro ven "ineludible" la responsabilidad política de Barbón por Cerredo y el Gobierno insiste en que no hay nexo entre los fallos administrativos y el accidente

El Ayuntamiento intervendrá en el Sanatorio Miñor ante el estado de deterioro que presentan algunas partes del edificio como el alero y la cubierta

Feijóo reúne en el Congreso a los grupos parlamentarios del PP

Feijóo reúne en el Congreso a los grupos parlamentarios del PP

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el ventilador de mesa ideal para combatir el calor: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el ventilador de mesa ideal para combatir el calor: disponible por menos de 10 euros
Tracking Pixel Contents