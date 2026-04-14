Pérez Llorca apela a que "no hay ninguna imputación" a Catalá y Bernabé habla de "vuelta a tiempos pasados"

La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa de València, María José Catalá, dos concejalas y la presidenta del Puerto, Mar Chao, en relación a una supuesta recolocación de personal público tiene ya las primeras reacciones en las altas esferas políticas, interpelados coincidiendo con la convocatoria de actos públicos.

No ha sacado más conclusión el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "una investigación no es ninguna imputación ni procesamiento. No puedo hacer ninguna valoración a algo que no es más que eso: una investigación. Es una función que corresponde a a justicia y a la fiscalía. Yo siempre tengo mucho respeto por cualquier tipo de investigación, pero creo totalmente en el buen hacer de la fantástica alcaldesa que tiene la ciudad de València".

No ha sido tan benévola con la presidenta del Puerto, Mar Chao, dependiente de Puertos del Estado: "es cierto que respecto de la directora del Puerto ya viene sacándose muchas noticias negativas desde hace tiempo, pero que luego la realidad es que no van las cosas mal".

La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha sido interpelada al respecto. Y su contestación ha sido, primero, lamentar que "el gobierno de Pedro Sánchez hizo un grandísimo esfuerzo por condonar la deuda del Consorcio Valencia 2007, que fueron 400 millones de euros, para que ahora tengamos esta situación. Fue el Gobierno de España el que rescató el consorcio de una situación que venía provocada por la mala gestión y el mal uso de los fondos públicos. Y ahora, cuando vuelve otra vez a ser la gestión y la coordinación de un gobierno del Partido Popular, vuelven a aparecer otra vez estas cuestiones que habrá que ver cómo se desarrolla la investigación".

"Tiempos pasados añorados"

Echó mano la delegada a otras épocas: "Por lo tanto, en fin, todo vuelve otra vez esta sombra de sospechas y de dudas que recuerdan a los tiempos pasados añorados de quién es usted saben qué tanto añora aquellos tiempos. Entonces claro, pues no deja de preocupar. Y desde luego Valencia no se lo merece. Porque Valencia tiene unas posibilidades y tiene una gran capacidad de crecer y además de hacerlo de una manera mirando al futuro. Cuanto menos se parezca, a la Valencia del pasado, mejor para todos nosotros y nosotras. Mucho mejor".

La candidata a la alcaldía de la ciudad dentro de un año habla de "dolor" porque "costó mucho esa recuperación reputacional y económica. Es preocupante que, en cuanto vuelve a manos del Partido Popular, ya vuelvan estos temas. En fin, es preocupante. Como lo es que haya en este caso dos concejalas y la alcaldesa, varias áreas del gobierno municipal" -sin nombrar a la presidenta del Puerto, también investigada- para posteriormente considerar que "hay que respetar los tiempos de la justicia" y recordar que "había veinte trabajadores del Consorcio, que muchos de ellos denunciaron (el finiquito) y que anunciaron que no firmaban y que no iban a entrar a las propuestas que les estaban haciendo desde el Ayuntamiento de Valencia porque eran conscientes de que no de que no parecía que estuviesen al lado de la legalidad. Y por eso se negaron y hemos visto hasta actas notariales donde decían con nombres y apellidos que esas plazas se iban a dar a las personas a las que después parece que se adjudicaron".

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El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de València en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.