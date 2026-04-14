Pedro Sánchez desembarca el domingo en Huelva en su primer acto en la campaña de las elecciones andaluzas

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participará este domingo en un acto de precampaña en Gibraleón. El secretario general de los socialistas acompañará a la candidata de su formación y exvicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero. El PSOE está dispuesto a poner toda la carne en el asador para mejorar los datos en Andalucía y el presidente del Gobierno, que ha estado estos días en China, será una pieza clave para ello.

La campaña andaluza no da un respiro. Queda un mes para que los andaluces acudan a las urnas a escoger a los miembros del Parlamento autonómico y los partidos celebran actos casi a diario. Así, las visitas de los dirigentes nacionales de los partidos serán un habitual durante las próximas semanas. De hecho, el mismo domingo, los tres ministros de Sumar arroparán al candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en Sevilla.

Este acto, al que están llamados la militancia y los simpatizantes de la formación, será el primero de varios que tiene programado el presidente del Gobierno durante el próximo mes en Andalucía. Durante la precampaña y la campaña de las andaluzas, que un día fue el gran bastión de los socialistas, está previsto que el secretario general del partido venga a la comunidad en, al menos, seis ocasiones.

Otros desembarcos nacionales

El Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este martes, da a los socialistas un apoyo del 21,4% de apoyos, lo que equivale a entre 25 y 28 escaños. De hacerse realidad este sondeo, para el que se han realizado 3.600 entrevistas entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, los socialistas obtendrían peor resultado que el que consiguieron tras las elecciones autonómicas de 2022.

En una rueda de prensa el día después de la convocatoria de los comicios por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda anunciaba que Sánchez se iba "a volcar" en la campaña de las autonómicas. En la sede regional del partido confirmó que el presidente del Gobierno es "el activo más importante" del partido y e iba a intervenir "varias veces".

Por el momento, en el partido no han confirmado qué otros nombres conformarán el cartel de la cita onubense de este fin de semana, aunque sí que avanzan que habrá más participantes. Se espera que durante este mes, las visitas de los antiguos compañeros de gobierno de Montero intervengan en distintos actos en el territorio andaluz, así como el presidente de Cataluña, Salvador Illa, que se ha "mostrado disponible" para participar.