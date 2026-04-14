PARTIDO POPULAR
El PP acusa a Sánchez de usar la regularización de inmigrantes para "tapar su corrupción"
El Partido Popular, a través de su portavoz Ester Muñoz, acusa a Pedro Sánchez de usar la regularización masiva de inmigrantes para encubrir presuntos casos de corrupción
El Partido Popular (PP) arremete de nuevo con dureza contra el plan de regularización masiva de inmigrantes que este martes llega al Consejo de Ministros, y al mismo tiempo acusa a Pedro Sánchez de utilizarlo para "tapar su corrupción". La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, contestó en las redes sociales al presidente del Gobierno y a su carta a la ciudadanía publicada para explicar ese proceso. "No falla. Procesan a su mujer y una nueva cartita. Esta vez usa una regularización masiva contra la voluntad de la mayoría del pueblo Español reflejada en las Cortes Generales. Y contra las recomendaciones de la Unión Europea y el Consejo de Estado. Todo para tapar su corrupción", le espetó Muñoz a Sánchez, en una réplica directa en la red X.
La misma red en la que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se pronunció así, en su habitual tono hacia el jefe del Ejecutivo: "Los españoles no han dado permiso para esto. Si los ilegales 'ya forman parte de nuestra vida cotidiana' es sólo porque tú y el PP los habéis dejado entrar contra nuestras leyes y contra nuestros intereses. El pueblo no lo va a perdonar. Más pronto que tarde tendrás que pagarlo".
A diferencia del PP, que en su día permitió con su voto que se tramitase en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que con 700.000 firmas ciudadanas y el apoyo de muchas instituciones, incluida la Conferencia Episcopal Española (CEE), reclamó esa regularización de los inmigrantes en situación irregular en España, Vox siempre la rechazó visceralmente. El asunto migratorio, por otra parte, ha enfrentado en varias ocasiones a la extrema derecha con la jerarquía episcopal.
Coincidiendo con la aprobación del plan en el Consejo de Ministros, Vox instaló una carpa informativa este mismo martes frente a la fachada principal del Palacio de Las Cortes, donde como todos los martes da comienzo el pleno semanal, promoviendo el lema "la inmigración masiva tiene consecuencias". Frente a ella, el portavoz adjunto Carlos Hernández Quero reclamó que "las casas que se abran en España tendrán que ser para los españoles y los servicios públicos tendrán que ser prioritariamente para los españoles".
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