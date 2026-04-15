Sara Fernández

¿Por qué hay bases estadounidenses en España?

"La estratégica localización de España le da una gran importancia potencial en la defensa de Occidente, especialmente como base de operaciones para fuerzas aéreas y navales". Es el párrafo de arranque, la conclusión 1 del documento 'Spain's Potentialities in Western Defence', que un grupo de especialistas de la CIA redactó aconsejando al poder político y a la cúpula militar de EEUU negociar con España para establecer bases militares norteamericanas. Más información