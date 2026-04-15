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¿Por qué hay bases estadounidenses en España?

¿Por qué hay bases estadounidenses en España?

Sara Fernández

¿Por qué hay bases estadounidenses en España?

Sara Fernández

Sara Fernández García | PI STUDIO

MADRID
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"La estratégica localización de España le da una gran importancia potencial en la defensa de Occidente, especialmente como base de operaciones para fuerzas aéreas y navales". Es el párrafo de arranque, la conclusión 1 del documento 'Spain's Potentialities in Western Defence', que un grupo de especialistas de la CIA redactó aconsejando al poder político y a la cúpula militar de EEUU negociar con España para establecer bases militares norteamericanas. Más información

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